Nie tylko exposé nowego premiera, ale też prezentacja i zatwierdzenie nowej rady ministrów czeka nas dzisiaj w Sejmie. Którzy politycy nowej koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) wejdą w skład gabinetu premiera Donalda Tuska? Oto nazwiska, o których za chwilę zrobi się głośno.

Oprócz Tuska w Sejmie dziś zobaczymy też ich. Oto nowi ministrowie Fot. Piotr Molecki/East News

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł "dwutygodniowy" rząd Mateusza Morawieckiego, który upadł 11 grudnia, po tym jak nie otrzymał od Sejmu wotum zaufania. W drugim konstytucyjnym kroku izba niższa parlamentu wyznaczyła na premiera Donalda Tuska (PO).

Donald Tusk nowym premierem

"Za" było 248 posłów, a przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał się od głosu.

– Chcę podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to wspaniały dzień, nie dla mnie, a dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej, że przegonimy mrok, przegonimy zło. To się stało – powiedział w poniedziałek nowy premier.

W piątek (8.12) odbyło się spotkanie Tuska z kandydatami na przyszłych członków jego gabinetu. Podczas konferencji zaprezentował mediom nazwiska polityków, którzy mają wejść w skład rządu, dodając, że propozycje wobec przyszłych ministrów nie muszą być ostateczne.

Jaki ma być skład nowego rządu Tuska?

Władysław Kosiniak-Kamysz - wicepremier i minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski - wicepremier i minister cyfryzacji

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego

Radosław Sikorski- minister spraw zagranicznych

Barbara Nowacka - minister edukacji

Izabela Leszczyna - minister zdrowia

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny i polityki społecznej

Dariusz Wieczorek- minister nauki i szkolnictwa wyższego

Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej

Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych

Andrzej Domański - minister finansów

Borys Budka - minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras - minister sportu i turystyki

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury

Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnej

Marzena Okła-Drewnowicz - minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej

Katarzyna Kotula - minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości

Agnieszka Buczyńska - minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Jan Grabiec - minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Maciej Berek - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

Zaprzysiężenie nowego rządu

Już we wtorek (12.12) rano odbędzie się exposé nowego premiera. Kolejnym i finalnym etapem będzie zaprzysiężenie nowego gabinetu Donalda Tuska w Pałacu Namiestnikowskim. W poniedziałek potwierdził to w rozmowie z RMF FM prezydencki minister Marcin Mastalerek.

– Jeśli (...) premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to chyba około godziny 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donalda Tuska i wieczorem w Sejmie będzie prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin – stwierdził.

Wszystko wskazuje, że zaprzysiężenie nowego rządu nastąpi 13 grudnia.

