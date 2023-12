Akcja Demokracja zachęcą Polaków do wspólnego świętowania przejęcia rządu przez Donalda Tuska. "Uczcijmy ten dzień wywieszeniem flag Polski i Unii Europejskiej!" – zachęcają społecznicy.

Akcja Demokracja zachęcą Polaków do wspólnego świętowania przejęcia rządu przez Donalda Tuska. "Uczcijmy ten dzień wywieszeniem flag Polski i Unii Europejskiej!" – namawiają aktywiści.

Zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska odbędzie się w środę o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. W związku z tym Akcja Demokracja zaapelowała do narodu, aby należycie uczcić ten dzień.

"To moment, gdy od władzy został odsunięty autorytarny układ, który zawłaszczał kolejne obszary państwa, nie licząc się z ludźmi. Ekipa, która odpowiadała za niewyobrażalną krzywdę kobiet, osób LGBT+ czy uchodźców" – czytamy w komunikacie społeczników.

Wywieś flagi i pochwal się

Grupa zachęca, by dzień 13 grudnia br. świętować wywieszeniem flag Polski i Unii Europejskiej. "Pokażmy, że potrafimy cieszyć się i doceniać demokrację i wolne wybory" – podkreśla.

Osoby, które nie posiadają flagi, mają możliwość pobrać ją ze strony kampania.akcjademokracja.pl. Ci, którzy wezmą udział w akcji, mogą się tym pochwalić poprzez wypełnienie specjalnego formularza zamieszczonego na portalu oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] w tytule wpisując: WYWIEŚ FLAGĘ ze zdjęciem Twojej flagi.

Aktywiści policzą przesłane formularze, aby sprawdzić w ilu miejscach w Polsce pojawiły się flagi.

Żądają ukarania Kaczyńskiego

We wtorek, 12 grudnia br. Akcja Demokracja zaapelowała do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedź skierowaną do Donalda Tuska, zarzucając mu bycie niemieckim agentem.

Zdaniem grupy wypowiedź posła PiS świadczy m.in. o nieposzanowaniu reguł demokratycznych i wyboru milionów Polek i Polaków. Ma też uderzać w stosunki polsko-niemieckie i być przejawem braku elementarnej kultury politycznej.

"Nie ma zgody na używanie języka nienawiści wobec osób o innych przekonaniach politycznych. Komisja Etyki Poselskiej musi dać jasny sygnał, że nie godzi się na tego typu wypowiedzi" - podkreślają aktywiści. Apel na ich stronie zebrał już 14 tys. podpisów.

Przypomnijmy, że do tej pamiętnej sytuacji doszło tuż po wyborze Donalda Tuska na premiera w poniedziałek, 11 grudnia. Po przemowie nowego szefa rządu na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński. – Jest taki tryb jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie. Ale wiem jedno. Pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem – powiedział, wywołując oburzenie na sali.

