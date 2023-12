D o niecodziennego wydarzenia doszło na pokładzie samolotu lecącego z Wielkiej Brytanii do Indii. Z sufitu maszyny na pasażerów zaczął... padać deszcz, który załoga próbowała zatamować znajdującymi się na pokładzie kocami. Jak doszło do niespotykanego zjawiska?





Na pokładzie samolotu zaczął padać deszcz. Załoga próbowała go zatamować kocami

Małgorzata Chuchel

