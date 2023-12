Jest decyzja Konfederacji ws. Grzegorza Brauna. "Nie damy się szantażować"

Sławomir Mentzen poinformował, że złożył wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na skandaliczne i antysemickie zachowanie polityka Konfederacji, który zaatakował żydowską uroczystość – Chanukę.

Konfederacja ukarała Grzegorza Brauna. Chodzi o akcję z gaśnicą w Sejmie

"Na posiedzeniu klubu Konfederacji złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu oraz zakazem wystąpień z mównicy Sejmie. Klub wnioskowane kary nałożył. O tym, kto będzie członkiem naszego klubu, będzie decydował wyłącznie klub Konfederacji. Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka" – napisał Sławomir Mentzen na portalu X (dawnym Twitterze).

Wcześniej głos w tej sprawie zabrała rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. – Potępiamy tego typu "happening". O tym co dalej, będziemy dyskutować na posiedzeniu klubu – tylko tyle w środę rano występująca w "Studiu PAP" Ewa Zajączkowska-Hernik miała do powiedzenia o wydarzeniach, które Grzegorz Braun wywołał w parlamencie we wtorkowy wieczór.

Rzeczniczce Konfederacji do myślenia nie dała nawet reakcja prowadzącego rozmowę dziennikarza, który dopytywał, czy rzucenie się z gaśnicą na żydowską chanukiję można nazwać "happeningiem". – Jak inaczej można określić tę akcję? – odparła zdziwiona Zajączkowska-Hernik. Nie potrafiła ona też wtedy sprecyzować, kiedy dokładnie poznamy oficjalną decyzję Konfederacji. Wówczas opinia publiczna doczekała się jedynie uchwały klubu poselskiego, w której czytamy, że "KP Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna".

Zagraniczne media piszą o incydencie z gaśnicą w polskim Sejmie

Informacja o skandalu w polskim Sejmie szybko dotarła do zagranicznych mediów. "Skrajnie prawicowy polityk w Polsce ostro skrytykował 'szatański' naród żydowski po użyciu gaśnicy podczas pokazu chanukowego w budynku parlamentu" – czytamy w zagranicznym wydaniu "Newsweeka". "Polski prawicowy poseł oblał gaśnicą żydowską menorę" – brzmiał nagłówek w "Politico".

Za granicą o Braunie piszą wprost, jako "antysemickim pośle". Wydawany w Izraelu dziennik "Haaretz" zauważył, że "prorosyjski członek partii Konfederacja, już wcześniej zarzucał spisek mający na celu przekształcenie Polski w 'państwo żydowskie'". W artykule o skandalu w polskim Sejmie Braun nazywany jest "skrajnie prawicowym posłem".

W środę do antysemickiego incydentu odniósł się również prezydent Andrzej Duda. Informację o reakcji prezydenta przekazał szef jego gabinetu, Marcin Mastalerek. Polityk zaznaczył, że Duda jest "oburzony i poruszony" zachowaniem posła Konfederacji. Więcej na ten temat jest w naszym artykule pod tym linkiem.

