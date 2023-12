Szydło nie odpuści Tuskowi. Nerwowo zareagowała na jego słowa o Polsce

Beata Szydło po raz kolejny dała upust swoim emocjom w mediach społecznościowych. Tym razem polityczka odniosła się do wizyty premiera Donalda Tuska w Brukseli. Była premierka oceniła wypowiedź nowego szefa rządu o powrocie do Europy jako napuszoną i żenującą. Internauci nie kryją oburzenia.

Beata Szydło ostro o Donaldzie Tusku. Fot. Damian Klamka/East News

Była premierka Beata Szydło nie odpuszcza Donaldowi Tuskowi. Podczas gdy nowy szef rządu odbywa wizytę w Brukseli, europosłanka opublikowała serię wpisów pod adresem Tuska, które oburzyły część internautów.

Szydło uderza w Tuska

W środę (13.12) po zaprzysiężeniu rządu w Pałacu Prezydenckim nowy premier pojechał na pierwszą wizytę zagraniczną do Brukseli. W belgijskiej stolicy trwa szczyt UE–Bałkany Zachodnie, poza którym Tusk weźmie jeszcze udział w posiedzeniu Rady Europejskiej.

Na piątek szef rządu ma też zaplanowane spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Media poruszyło niezwykle ciepłe przyjęcie nowego premiera w Brukseli.

Zdecydowanie odmienne emocje wykazała za to Beata Szydło, która po raz kolejny przypuściła na Tuska atak w mediach społecznościowych. Polityczce nie spodobała się wypowiedź o tym, że "Polska wróciła do Europy", która była komentarzem premiera odnośnie jego wizyty w Brukseli.

"Coraz bardziej żenujące"

"Premierze Tusk, Polska była i jest w Europie cały czas. Te napuszone wypowiedzi stają się coraz bardziej żenujące. Jeszcze proszę coś o brzydkiej pannie na wydaniu dodać, tak przecież wasze środowisko przedstawiało Polskę" – napisała na platformie X Szydło.

"Polska to silny kraj w centrum Europy, mający kluczowe znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej. Proszę o tym pamiętać i nie deprecjonować własnego kraju." – podkreśliła eurodeputowana.

Przypomnijmy, że wcześniej polityczka opublikowała nagranie, w którym życzyła premierowi "odwagi w walce o polskie interesy w Brukseli".

Fala oburzenia internautów

"Warto przypomnieć panu premierowi Tuskowi, że siedząc przy stole obrad w Brukseli należy zawsze reprezentować interes Polski i Polaków. Dbać o nasze sprawy, nie ulegać wpływom, bo jest pan premier Donald Tusk premierem polskiego rządu" – radziła w filmiku Szydło. Na końcu dodała też, że "miłe powitanie niemieckich kolegów" nie wystarczy do politycznego sukcesu.

Wpisy poprzedniczki Morawieckiego nie spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród internautów. Pod postem Szydło o "żenujących wypowiedziach" Tuska bardzo szybko pojawiły się negatywne komentarze.

"Jedyna żenująca wypowiedź, jaką tutaj widzę, to Pani własna" – dodała tegoroczna kandydatka do Sejmu z ramienia Lewicy, Estera Woźniak-Prycelas.

"To wy zapomnieliście o tym, że Polska to silny i kluczowy kraj w Europie. Przez osiem lat robiliście z nas męczennika i ofiarę na arenie międzynarodowej. Bardzo cieszy dzisiejszy powrót do sterów" – wypunktował inny użytkownik.

Do wpisów Szydło dodano community notes

Warto wspomnieć, że 11 grudnia do wpisów Beaty Szydło na platformie X po raz kolejny zostały dodane tzw. community notes – czyli wpisy kontekstowe prostujące jej słowa.

"Uwagi Społeczności są tworzone przez zróżnicowaną grupę użytkowników X, a ich wyświetlanie wymaga zgodności między użytkownikami, którzy czasami nie zgadzali się ze sobą w swoich poprzednich ocenach. Pozwala to na unikanie jednostronnych ocen lub kontekstów" – czytamy.

Czytaj także: https://natemat.pl/530464,beata-szydlo-oburzona-uzytkownicy-x-znow-dodali-kontekst-do-jej-postow