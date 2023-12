Pierwsze zarządzenie nowego premiera Donalda Tuska opublikowano w Monitorze Polskim. Dotyczy powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Powrót Polski na drogę praworządności był jednym z flagowych postulatów Tuska w kampanii wyborczej.

Znamy pierwsze zarządzenie premiera Tuska. Chodzi o praworządność Fot. MIGUEL MEDINA/AFP/East News

Podczas tegorocznej kampanii wyborczej Donald Tusk podkreślał wielokrotnie, że jednym z najważniejszych zadań nowej władzy, będzie przywracanie praworządności w Polsce. Wygląda na to, że nowy premier poważnie potraktował swoje obietnice, bo w Monitorze Polskim już pojawiło się jego pierwsze zarządzenie.

Chodzi o powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego.

Jest pierwsze rozporządzenie premiera Tuska

Przypomnijmy, że kilka dni temu miało miejsce robocze spotkanie z ówczesnymi jeszcze kandydatami na ministrów w rządzie Tuska. Po rozmowach Tusk oznajmił, że jego ekipa wie, jak przywrócić w kraju praworządność.

Dodał też, że pracuje zespół, w którym kluczową rolę odgrywa Adam Bodnar – obecny minister sprawiedliwości, prawnik, a w latach 2015–2021 Rzecznik Praw Obywatelskich. – Ten plan na tym etapie wymaga dyskrecji – mówił, nie chcąc zdradzić swoich planów Tusk.

Kluczowa rola Adama Bodnara

W środę (13.12) wątpliwości zostały rozwiane, gdy w Monitorze Polskim opublikowano wspomniane zarządzenie. Według Bodnara jego celem "będzie koordynacja działań w ramach rządu".

– Te działania są istotne, ponieważ musimy mieć wspólne oddziaływanie i podejście zwłaszcza do rekomendacji unijnych, do orzecznictwa trybunału w Luksemburgu, trybunału w Strasburgu i odpowiednio przedstawiać nasze stanowiska – komentował minister sprawiedliwości.

Z treści zarządzenia wynika, że do zadań nowego zespołu należy m.in.:

identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego,

określenie propozycji działań legislacyjnych, związanych z przywracaniem praworządności,

opiniowanie projektów dokumentów rządowych dotyczących zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego

Przewodniczącym zespołu jest minister sprawiedliwości lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu resorcie sprawiedliwości oraz przedstawiciele, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu: "ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".

Po opublikowaniu informacji o pierwszym zarządzeniu nowego premiera, w internecie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Użytkownicy portalu X zwrócili uwagę, że nowi rządzący szybko zabrali się do pracy.

"Miały być interdyscyplinarne zespoły - i jest już pierwszy." – napisał jeden użytkownik. "Witaj KPO..." – wyraził swoją nadzieję ktoś inny. "Tak się właśnie pracuje Panowie !!! Poprzednia ekipa psuła, co mogła." – podkreślił kolejny internauta.