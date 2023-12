Grzegorz Braun zgasił gaśnicą w ostatni wtorek chanukowe świece w Sejmie. Dziś podczas specjalnej uroczystości, w której uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapalono je ponownie.

Ponowne zapalenie świec chanukowych w Sejmie. Fot. Wojciech Olkuśnik/ East News

Ceremonia ponownego zapalenia świec chanukowych

Ceremonia ponownego zapalenia świec chanukowych (tzw. menory) rozpoczęła się o godzinie 16:00 w holu głównym Sejmu RP. Wzięli w nim udział prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, inni ważni przedstawiciele państwa (m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska) oraz przedstawiciele mniejszości żydowskiej.

Jako pierwszy przemawiał Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, który w swojej przemowie podkreślał powiązanie polskiej i żydowskiej historii. – Zapaliliśmy światło jeszcze raz i to jest symbol naszej historii, żydowskiej, polskiej historii (...) Nie mogą nas zgasić, bo stoimy razem – powiedział.

"To jest Polska, wszyscy razem" – podsumował Rabin. Uroczystość trwała krótko, a po jej zakończeniu zaproszono uczestników na poczęstunek. Ani Duda, ani Hołownia nie przemawiali podczas ceremonii.

Skandaliczny wybryk Grzegorza Brauna

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że we wtorkowe popołudnie 12 grudnia media obiegły szokujące zdjęcia i nagrania z Sejmu. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun podszedł do uroczystości zapalania świec chanukowych i je zgasił przy użyciu gaśnicy. Polityk zaatakował również polską Żydówkę, która próbowała go powstrzymać.

– W Sejmie jak co roku odbyło się zapalenie świecy chanukowej. Nagle poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Okazało się, że atakuje Chanukiję, czyli symbol religijny, rzecz dla mnie ważną, wiec stanęłam mu na drodze. Wtedy prysnął mi gaśnicą w twarz – relacjonowała w rozmowie z TVN24 Magdalena Gudzińska-Adamczyk.

Skandal szybko dotarł do zagranicznych mediów, które wprost nazywały zachowanie posła Konfederacji "antysemickim".

"Skrajnie prawicowy polityk w Polsce ostro skrytykował 'szatański' naród żydowski po użyciu gaśnicy podczas pokazu chanukowego w budynku parlamentu" – czytamy w zagranicznym wydaniu "Newsweeka". "Polski prawicowy poseł oblał gaśnicą żydowską menorę" – brzmiał nagłówek w "Politico".

Wydawany w Izraelu dziennik "Haaretz" zauważył, że "prorosyjski członek partii Konfederacja, już wcześniej zarzucał spisek mający na celu przekształcenie Polski w 'państwo żydowskie'". W artykule o skandalu w polskim Sejmie Braun nazywany jest "skrajnie prawicowym posłem".

Sprawą zajmuje się już prokuratura. Sławomir Mentzen z Konfederacji przekazał, że złożył wniosek o ukaranie Brauna.