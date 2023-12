Przed siedzibą TVP zorganizowano protest "w obronie mediów publicznych". Demonstrujący obawiają się, że przy okazji zmiany władzy, zmieni się też "ich" telewizja. Na miejscu oprócz sympatyków poprzedniego rządu pojawili się też czołowi pracownicy TVP z czasów PiS.

W czwartek protestowano w obronie TVP. Czego boją się pracownicy telewizji publicznej? Fot. Oleg Marusic/REPORTER

Pierwsze grupki osób zaczęły się gromadzić już przed godz. 16:00 na placu Powstańców Warszawy. Na transparentach mieli hasła "Nie chcemy likwidacji Telewizji Polskiej", "Tusk niemiecki namiestnik w Polsce", czy "Brońcie krzyża od Giewonta do Bałtyku". Skandowali też "Wolne media".

Do protestujących seniorów dołączyli pracownicy TVP. Przyszli między innymi Michał Adamczyk, Samuel Pereira, Michał Rachoń i Marcin Tulicki. Zostali przywitani gromkimi brawami.

Protest w obronie TVP. Czego się obawiają zwolennicy PiS?

Samuel Pereira odczytał zgromadzonym oświadczenie prezesa TVP, Mateusza Matyszkiewicza: "Zawsze byliście po stronie prawdy przeciw kłamstwu. Po stronie prawa przeciw bezprawiu. Teraz jest taki moment. Dziękuję, że jesteście z nami. To bardzo ważne". Później głos zabierały też kolejne gwiazdy TVP.

– Chciałbym podziękować państwu, którzy tutaj jesteście i organizatorom. (…) Rada Mediów Narodowym będzie bronić konsekwentnie mediów publicznych. Używając języka premiera Tuska: rura nam nie zmięknie przy tej obronie – zapowiedział Krzysztof Czabański, przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.

Jacek Karnowski uspokajał tłum, twierdząc, że "nic się nie skończyło". – Ta demonstracja jest bardzo ważnym początkiem drogi do przyszłych sukcesów obozu niepodległościowego. Jeżeli pozostaną media publiczne takimi, jakimi są, jeżeli będzie w nich przestrzeń do debaty, do pokazywania prawdy, to kotara kłamstwa nie rozgościł się tutaj na zawsze. To bardzo ważne. Dziękuję dziennikarzom Telewizji Polskiej za to, że nie pękają – mówił. Z kolei Miłosz Kłeczek zdradził, o co tak naprawdę chodzi protestującym pracownikom TVP - o zwolnienia i obsadzanie stanowisk ludźmi od nowej władzy. – Nie było takiej sytuacji, żeby politycy przychodzili do studia telewizyjnego i mówi dziennikarzom, że ci będą zwalniani i zastępowali innymi. Jacy to są ci inni? Kto to jest? Posłuszni wykonawcy dyspozycji politycznych czy partyjnych? My nie chcemy takiej telewizji – żalił się.

Trybunał Konstytucji będzie interweniował. Przyłębska "zabetonuje" TVP dla PiS?

Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, że do warszawskiego sądu wpłynął kolejny wniosek o rejestrację zmian w statucie TVP i Polskiego Radia. Wprowadzała je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób były już rząd PiS chciał "zabetonować" telewizję publiczną.

Warszawski sąd rejestrowy odrzucił jednak wniosek. W czwartek natomiast TK zdecydował, że w połowie stycznia zajmie się oceną konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji, czyli m.in. TVP. Posiedzenie wyznaczono na 16 stycznia 2024 roku.

Wniosek w tej sprawie złożyli oczywiście posłowie PiS. Chcą m.in. zabezpieczenia, które będzie gwarantować, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy, nie będzie można dokonać m.in. zmian w zarządach.