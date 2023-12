Rewolucja w TVP to kwestia najbliższych kilku dni – twierdzą informatorzy OKO.press. Nieoficjalnie wiadomo, że nowe władze zamierzają zmienić nazwę kanału informacyjnego publicznego nadawcy, czyli TVP Info.

TVP Info ma zmienić nazwę Fot. Anna Golaszewska/East News

Nieoficjalnie: TVP Info zmieni nazwę

Do wymiany kadr w Telewizji Polskiej miało dojść w piątek 15 grudnia, jednak sytuację nieco skomplikowała czwartkowa decyzja prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, który ustanowił prokurenta TVP – wynika z informacji OKO.press.

"Godzina zero" miała przesunąć się o kilka dni z uwagi na to, że nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz będzie musiał wystąpić do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla TVP.

Z informacji serwisu wynika, że po przejęciu sterów w publicznej telewizji rząd Koalicji 15 Października zamierza przeprowadzić rebranding kanału informacyjnego TVP Info. Kanał, który przez ostatnich osiem lat zamienił się w tubę propagandową rządu Prawa i Sprawiedliwości, ma zmienić nazwę na TVP24.

O potencjalnych zmianach w nazwie TVP mówił na początku listopada Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a od kilku dni nowy minister aktywów państwowych.

– Dzisiaj szyld TVP i ta nazwa kojarzy się jak najgorzej. Jedną z opcji, która jest rozważana, to zmiana nazwy tej instytucji. Po ośmiu ostatnich latach ten szyld kojarzy się z absolutnym złem i z czymś, co nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem – przekazał wówczas w rozmowie z Wirtualną Polską.

"Wiadomości" znikną z anteny?

Reforma ma czekać również główny program informacyjny TVP, czyli "Wiadomości". Jak podaje OKO.press, zmianie mają ulec zarówno nazwa programu, jak i jego formuła. Prace nad nową graficzną miały trwać już od dwóch miesięcy.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Danutę Holecką na stanowisku szefa "Wiadomości" zastąpić ma obecny dziennikarz TVN Paweł Płuska. ierwsze wydanie nowych "Wiadomości" ma poprowadzić Marek Czyż, który w przeszłości był związany z Telewizją Polską. Z kolei Grzegorz Sajór ma stanąć na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Sajór jednak w rozmowie z dziennikarzami portalu nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył ustaleniom. Czyż z kolei powiedział: – Nie dostałem takiej propozycji. Jeśli dostanę, to ją rozważę.

– Po demolce, jaką przy Woronicza i Placu Powstańców przeprowadzili ludzie Jacka Kurskiego, osoba taka, jak Grzesiek Sajór jest idealna, żeby przywrócić w TVP standardy dziennikarskie. Tylko tyle, a raczej aż tyle – powiedział w rozmowie z serwisem informator związany niegdyś z TVP.

Zgodnie z niedawnym badaniem opinii publicznej przeprowadzonym przez IBRIS dla "Rzeczpospolitej", większość Polaków opowiada się za zmianami kadrowymi w TVP – takie zdanie wyraziło 60 proc. badanych.