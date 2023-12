To on ma zastąpić Holecką. Oto nowy szef "Wiadomości" TVP?

Tuż po przejęciu władzy przez Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska zamierza zaprowadzić porządki w TVP. Na stanowisku szefa "Wiadomości" Danutę Holecką ma zastąpić Paweł Płuska. To obecny dziennikarz "Faktów" TVN. Grzegorz Sajór z kolei ma przejąć władzę nad Telewizyjną Agencją Informacyjną – wynika z ustaleń Onetu.

Jak pisaliśmy w naTemat, Bartłomiej Sienkiewicz miał otrzymać specjalną misję od Donalda Tuska. Polityk Platformy Obywatelskiej miał otrzymać tekę w resorcie kultury, żeby zaprowadzić porządek w TVP.

Wszystko wskazuje na to, że większość demokratyczna ma już kandydatów, gotowych do wzięcia odpowiedzialności za zmiany w Telewizji Polskiej. Onet przekazał, że ma być to grupa nawet kilkudziesięciu osób.

Jedną z nich ma być Paweł Płuska, który od 2002 roku jest związany z TVN. W redakcji "Faktów" pracuje od 2004 roku. Teraz, według Onetu, ma zastąpić Danutę Holecką i przejąć stery w "Wiadomościach" TVP.

Jak ustalił Onet, pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" ma poprowadzić Marek Czyż, który w przeszłości był związany z Telewizją Polską. Z kolei Grzegorz Sajór ma stanąć na czele TAI.

Sajór jednak w rozmowie z dziennikarzami portalu nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył ustaleniom. Czyż z kolei powiedział: – Nie dostałem takiej propozycji. Jeśli dostanę, to ją rozważę.

– Po demolce, jaką przy Woronicza i Placu Powstańców przeprowadzili ludzie Jacka Kurskiego, osoba taka, jak Grzesiek Sajór jest idealna, żeby przywrócić w TVP standardy dziennikarskie. Tylko tyle, a raczej aż tyle – powiedział w rozmowie z serwisem informator związany niegdyś z TVP.

Danuta Holecka odchodzi z TVP

Według naszych nieoficjalnych ustaleń Danuta Holecka odchodzi z TVP. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – powiedział nasz informator.

Skontaktowaliśmy się z samą zainteresowaną. Poirytowana Holecka w pierwszych słowach rzuciła, że to bzdura. A potem stwierdziła, że jednak nie chce sprawy komentować i dodała, że możemy sobie pisać, co chcemy. Podkreśliła, że nie ma obowiązku komukolwiek się tłumaczyć.

O odejście Holeckiej zapytaliśmy także biuro prasowe TVP. Poproszono nas o wysłanie maila w tej sprawie. Cały czas czekamy na odpowiedź. W miniony poniedziałek te ustalenia potwierdził branżowy portal Wirtualnemedia.pl również powołując się na swoje źródła.

Pojawiły się również doniesienia, że ze stacją żegna się Miłosz Kłeczek. Ten jednak oficjalnie zaprzeczył, zapewniając, że w TVP będzie do końca. – Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich – powiedział w rozmowie z serwisem "wPolityce".

Nie tylko TVP. "Priorytetem rozbicie imperium gazet lokalnych oraz portali"

Nawet przeprowadzenie rewolucji w Telewizji Polskiej nie kończy problemu związanego z upartyjnieniem mediów. Jak pisaliśmy w naTemat, przed rządem Tuska stanie kwestia Polskiego Radia, imperium Daniela Obajtka i... prawicowych, prywatnych mediów, którym zostanie zakręcony kurek z pieniędzmi.

– Priorytetem dla demokratycznej opozycji po przejęciu władzy powinno być rozbicie i likwidacja PiS-owskiego imperium medialnego składającego się z mediów publicznych, sieci gazet lokalnych oraz portali, czyli tego co wykupił Orlen i co zawłaszczył PiS za pomocą Rady Medów Narodowych. Ale to łatwo powiedzieć, a trudno zrobić – skomentował w naTemat tuż po ogłoszeniu wyników wyborów medioznawca, prof. Maciej Mrozowski.

A co z pracownikami TVP? To dobre pytanie. – Kto ich przyjmie? Telewizja Trwam? Przecież oni też zaczną walczyć o przetrwanie i nie dostaną kasy. Zmiany będą wielkie. Odcięcie tych mediów od kasy doprowadzi do tego, że te podmioty zweryfikuje rynek – wyjaśnił ekspert.