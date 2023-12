To już pewne. Kościelisko, które jest popularną, turystyczną wsią na Podhalu podniesie wysokość opłaty miejscowej od stycznia 2024 roku. Przewiduje się, że wkrótce także inne, okoliczne wioski wprowadzą podwyżki. O ile więcej będą musieli zapłacić turyści odwiedzający podhalańską wieś?

Kościelisko zwiększy opłatę miejscową od 1 stycznia 2024 roku fot. wikimedia.org / Gorofil

Kiedy pojawia się informacja o podniesieniu opłat miejscowych dla turystów, zawsze wzbudza to duże emocje. Nie inaczej jest też teraz, kiedy na taki krok po raz kolejny zdecydowało się Kościelisko. Tuż po tym, jak w ubiegłym roku opłata została podniesiona do 2 zł, zwiększono ją po raz kolejny i od stycznia 2024 roku będziemy musieli zapłacić 2,50 zł za każdą dobę spędzoną na terenie wsi.

Opłata miejscowa to lokalna opłata pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych. Do takich należy między innymi Kościelisko.

Zwiększenie opłaty miejscowej w Kościelisku jest już faktem i zadecydowali o tym miejscowi radni. Choć 50 groszy zdaje się niewielką podwyżką, to w przypadku tygodniowych wakacji czteroosobowej rodziny, będzie to już 14 zł. Przewiduje się, że dzięki zwiększeniu wysokości opłaty miejscowej, do kas urzędników wpłynie około 200 tys. zł więcej, niż wpływało do tej pory.

Co można robić w Kościelisku?

Czy warto wybrać się do Kościeliska? Jeśli jesteś fanem górskich wędrówek i drewnianych chat, z pewnością ci się tam spodoba.

Spacerując ścieżką nad Reglami, można podziwiać malownicze krajobrazy tatrzańskie i tradycyjne drewniane zabudowania. W okolicy znajduje się także Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej, która zapewnia niezapomniane doznania z eksploracji podziemnych korytarzy, szczególnie zimą.

Dla miłośników górskich wędrówek, Kościelisko to doskonałe miejsce na rozpoczęcie wycieczek. Można wybrać się na szlak w kierunku Gubałówki lub w głąb Tatr.

Smaki kuchni góralskiej można odkryć w licznych regionalnych restauracjach serwujących dania takie jak grillowany oscypek czy żurek. W okolicy znajduje się również Zakopane, gdzie można odwiedzić Krupówki, Muzeum Tatrzańskie i korzystać z narciarskich wyciągów.

