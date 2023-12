Policja zniknęła sprzed domu Kaczyńskiego. "Nie będą agencją ochroniarską polityka"

Sprzed domu Jarosława Kaczyńskiego oraz siedziby PiS na Nowogrodzkiej zniknęła policyjna obstawa. – Policjanci wrócą do prawdziwej pracy, nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka – ogłosił nowy minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

Jarosław Kaczyński stracił ochronę policji przed swoim domem Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Policja zniknęła spod domu Kaczyńskiego

Na piątkowej konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany o zniknięcie policji spod domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu oraz spod siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej.

– My to deklarowaliśmy jako formacje tworzące dzisiejszą koalicję rządzącą, że policjanci wrócą do prawdziwej pracy, że nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka. Myślę, że pierwsze efekty są już dostrzegane – stwierdził minister.

Już w listopadzie krążyły nieoficjalne doniesienia o tym, że odwołanie policyjnej ochrony, którą cieszyli się politycy PiS, będzie jedną z pierwszych decyzji nowego kierownictwa MSWiA.

Rozliczenie wydatków z budżetu państwa na ochronę prezesa PiS zapowiadał też w rozmowie z "Wprost" poseł Dariusz Joński. – Uważam, że ludzie powinni się teraz dowiedzieć, ile kosztowała ta ochrona, ile kosztowało zabezpieczanie spotkań prezesa – mówi.

Polityk KO wspominał, że Jarosław Kaczyński "przynajmniej wizualnie" bywał lepiej chroniony niż prezydent USA. – To, co działo się na Żoliborzu, czy podczas miesięcznic, kiedy policjanci byli używani do prywatnej ochrony, nie powinno było mieć miejsca. To była ochrona niewspółmierna do zagrożenia, dlatego uważam, że PiS traktował policję absolutnie politycznie – mówił.

Zaznaczył przy tym, że jeśli eksperci ocenią, że Kaczyński jest realnie zagrożony, otrzyma on ochronę policji, jednak "na pewno nie będzie wykorzystywana do celów politycznych". – Jeśli którykolwiek polityk będzie w sytuacji realnego zagrożenia, to oczywiście uważam, że powinien taką ochronę otrzymać – skomentował.