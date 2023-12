Atrakcyjne oferty pracy w równie atrakcyjnych miejscach, potrafią przyciągnąć setki kandydatów, którzy w ferworze rekrutacji i planowania przeprowadzki, nie myślą o tym, że oferta może być fałszywa. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie ostrzegło swoich obywateli przed fałszywymi ofertami pracy w Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej, które mogą zakończyć się niewolnictwem.

Skorzystanie z oferty pracy w Tajlandii może skończyć się tragedią fot. canva.com / Kaspars Grinvalds

Fałszywe oferty pracy obejmują głównie sektory takie jak telemarketing, IT, sprzedaż kryptowalut, kasyna online, czy też piramidy finansowe, polegające na namawianiu młodych ludzi w wieku od 20 do 25 lat ze znajomością zachodnich języków obcych do inwestycji w najróżniejsze produkty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (MSZ) Republiki Słowackiej ostrzegło właśnie przed rosnącą liczbą ofert pracy w Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej, które mogą być fałszywe, a skorzystanie z nich może doprowadzić do tragedii.

Oferty skierowane są do obywateli wielu krajów, w tym również do Polaków posługujących się językiem angielskim, czy niemieckim.

Jak podaje słowackie MSZ, ofiarom oszustw po dotarciu na miejsce odbierane są dokumenty, a następnie są one nielegalnie przenoszone do ośrodków zajmujących się oszustwami. Tam są zmuszane do pracy, która polega na nakręcaniu internetowych oszustwach na ogromną skalę na całym świecie.

W przypadku odmowy współpracy lub podporządkowania się, osoby te są często karane fizycznie, maltretowane i mogą stać się przedmiotem handlu ludźmi. Centra oszustw mogą żądać okupu od członków rodziny w zamian za uwolnienie. MSZ Słowacji Wyjaśnia departament

Dodano także, że osoby którym uda się uciec i wrócić do Tajlandii bez dokumentu podróży, często są aresztowane i więzione przez tajską policję. Później w więzieniach muszą czekać na dalsze ustalenie ich statusu imigracyjnego.

Również Ambasada Republiki Słowackiej w Bangkoku apeluje, aby każdą ofertę pracy, nawet taką, która wydaje się zupełnie wiarygodna, weryfikować kilkukrotnie. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane firmy zatrudniającej i upewnić się, czy na pewno rozmawiamy z jej przedstawicielami. W przypadku gdy rekrutacją zajmuje się agencja pracy, możemy poprosić o dane pracodawcy.

