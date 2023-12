Poważna zmiana na granicy Niemiec. Ma pomóc w walce z przestępcami ze Wschodu

Jakub Noch

N iemcy właśnie dokonali kolejnych wzmocnień na granicy z Polską. Od połowy grudnia ważną jej część chronią nowe kamery inteligentnego monitoringu. Mogą one skanować twarze osób przekraczających granicę i są zdolne do rozpoznania nieproszonych gości. Niemcy liczą, że wart prawie półtora miliona euro system pomoże ograniczyć problem z szerzącymi się we wschodnich landach przestępstwami przeciwko mieniu.