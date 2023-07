Z Niemiec znów znikają tysiące aut. Złodzieje uciekają... prosto do Polski

Alan Wysocki

N iemcy padają ofiarami kradzieży samochodów ze strony gangów działających w Europie Wschodniej. Złodzieje uciekają z pojazdami prosto do Polski. To także tam, według ustaleń nadodrzańskiej prasy, dochodzi do demontażu i pozyskiwania części, które następnie są drogo sprzedawane.