Jednostka specjalna GROM zaplanowała "ćwiczenia taktyczne" na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka. Mieszkańcy tamtych rejonów powinni przygotować się zatem na dość niepokojące odgłosy.

"W dniach 19-20 grudnia na terenie zakładów Polfa Tarchomin przy ul. Fleminga 2 odbędą się zajęcia taktyczne organizowane przez Jednostkę Wojskową 2305. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu amunicji ćwiczebnej oraz granatów hukowych" – czytamy w komunikacie władz dzielnicy Białołęka w mediach społecznościowych.

Jednostka wojskowa 2305 to oznaczenie GROM-u. Ćwiczenia jednostek specjalnych potwierdziła również rzeczniczka prasowa dzielnicy Marzena Gawkowska w rozmowie z RMF FM.

Jednostka wojskowa 2305. Co to jest GROM?

"Powszechnie uważa się ich za elitę polskiej armii, najlepszych z najlepszych. Porównywani są z amerykańskim Delta Force lub brytyjskim Special Air Service. Inni przedstawiciele sił NATO wypowiadają się o nich w samych superlatywach" – tak jednostkę GROM przedstawiał w swoim materiale Dawid Wójtowicz z naTemat.pl. "Obecny zakres działań operacyjnych polskich ''super-żołnierzy'' obejmuje działania ratunkowe, antyterrorystyczne i misje bojowe. Członkowie GROM-u regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez takie elitarne formacje wojskowe, jak chociażby amerykańskie Zielone Berety" – podkreślał.

W 25. rocznicę powstania GROM-u jej ówczesny dowódca dla naszego serwisu zrobił wyjątek i udzielił jednego z niewielu wywiadów na temat funkcjonowania jednostki.

– W GROM na przykład nie ma typowego wojskowego drylu, stukania obcasami na każdym kroku. Jesteśmy dla siebie partnerami, rozmawiamy ze sobą. Jeżeli mamy założone mundury, to stopnie są na nich raczej odwrócone. Bo w GROM najistotniejszy nie jest stopień, a to, co kto ma w głowie – mówił płk Piotr Gąstał w rozmowie z Jakubem Nochem.

