Premier Tusk powołał nowych wojewodów. Kilka zaskoczeń na liście nazwisk

Donald Tusk powołał już dziesięciu z szesnastu wojewodów. W środę 20 grudnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie nominacji dla przedstawicieli rządu w terenie. Kilka nazwisk okazało się zaskoczeniem, a część województw jeszcze chwilę zaczeka na nowego wojewodę.

Lista nowych wojewodów w administracji Donalda Tuska. Jest kilka zaskoczeń Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Donald Tusk powołał nowych wojewodów. Oto lista nazwisk

MSWiA ogłosiło dziś (20 grudnia) nazwiska nowych wojewodów w siedmiu regionach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Kujawsko-Pomorskie - Michał Sztybel

Łódzkie - Dorota Ryl

Opolskie - Monika Jurek

Pomorskie - Beata Rutkiewicz

Śląskie - Marek Wójcik

Świętokrzyskie - Józef Bryk

Warmińsko-Mazurskie - Radosław Król

Zachodniopomorskie - Adam Rudawski

Poprzedni tydzień przyniósł informacje z ministerstwa o mianowaniu nowych przedstawicieli rządu w województwach małopolskim (Krzysztof Klęczar) i mazowieckim (Mariusz Frankowski).

Jeszcze sześć województw oczekuje na nominację nowych wojewodów. Są to: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, podlaskie, podkarpackie i wielkopolskie.

Kujawsko-Pomorskie - Michał Sztybel

Michał Sztybel, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy prezydenta Bydgoszczy, został nowym wojewodą kujawsko-pomorskim. Sztybel jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pełniąc rolę zastępcy prezydenta Bydgoszczy od 17 listopada 2018 roku, Sztybel zajmował się m.in. inwestycjami, zamówieniami publicznymi, gospodarką odpadami komunalnymi i funduszami europejskimi. Wcześniej był doradcą prezydenta miasta Rafała Bruskiego w latach 2015-2016 i dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej od 2016 roku. W latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Bydgoszczy.

Sztybel przez ostatnie dwa lata kierował strukturami Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy. Na początku swojej kariery politycznej był członkiem młodzieżówki Unii Wolności, a następnie asystentem posła Tomasza Markowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jako student doradzał wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Zbigniewowi Hoffmanowi z PiS. Podczas pełnienia mandatu radnego był członkiem klubu PiS, a w 2011 roku dołączył do PO.

W roli wojewody kujawsko-pomorskiego Sztybel zastępuje Mikołaja Bogdanowicza z PiS.

Łódzkie - Dorota Ryl

Dorota Ryl, która dotychczas pełniła funkcję radnej wojewódzkiej, została mianowana nowym wojewodą łódzkim, co jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ spodziewano się, że to zastępca Hanny Zdanowskiej obejmie to stanowisko.

Ryl nie zdołała zdobyć mandatu radnej sejmiku w wyborach samorządowych w 2018 roku, jednak została radną w 2020 roku, zastępując zmarłego radnego Andrzeja Owczarka.

W przeszłości, w latach 2010-2014, Dorota Ryl zajmowała stanowisko wicemarszałka województwa łódzkiego, a w latach 2014-2018 była wiceprzewodniczącą sejmiku łódzkiego. Stanowisko wojewody łódzkiego do kwietnia 2023 roku zajmował Karol Młynarczyk.

Opolskie - Monika Jurek

Monika Jurek, która wcześniej była dyrektorką departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO), objęła funkcję nowego wojewody w tym regionie.

"W urzędzie marszałkowskim Monika Jurek pracowała od stycznia 2019 roku. Przez lata związana była z oświatą, będąc m.in. wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu" – podano na stronie internetowej UMWO.

Podkreślono także, że "działa także w samorządzie - w latach 2010-2014 w radzie miejskiej w Brzegu, a obecnie jest radną rady powiatu i członkiem zarządu powiatu brzeskiego".

Funkcję wojewody opolskiego przed nią, począwszy od 2021 roku, pełnił Sławomir Kłosowski.

Pomorskie - Beata Rutkiewicz

Jak pisał w naTemat Jakub Noch, na Pomorzu za najsilniejszego gracza uważany był Michał Owczarczak. To były wicewojewoda pomorski w latach 2007-15, a prywatnie "mąż wpływowej żony" - przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak.

W Gdańsku spekulowało się jednak również o Tadeuszu Aziewiczu – wieloletnim pośle z okręgu gdyńsko-słupskiego, który 15 października nie zagwarantował sobie kolejnej reelekcji. W sferze zainteresowania kadrowego premiera Tuska miał być także wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki.

Tymczasem okazało się, że to Beata Rutkiewicz, która do tej pory pełniła obowiązki wiceprezydent Wejherowa, została mianowana nowym wojewodą województwa pomorskiego.

Od 2015 roku Rutkiewicz zajmowała stanowisko zastępcy prezydenta miasta odpowiedzialnego za rozwój, i nie jest związana z żadną partią polityczną. Pochodzi z Sierakowic i jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim.

"W okresie od lutego 2012 do stycznia 2015 r. była głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Za zamówienia publiczne odpowiadała też w latach 2005-2011 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2003-2005)" – przekazał Urząd Miasta Gdańska.

Rutkiewicz na stanowisku wojewody pomorskiego zastępuje Dariusza Drelicha, który sprawował tę funkcję od 2015 roku.

Śląskie - Marek Wójcik

Marek Wójcik, prawnik i były poseł, został mianowany nowym wojewodą śląskim. W latach 2005-2019 pełnił on funkcję posła, reprezentując Platformę Obywatelską. Przedtem, w latach 2002-2005, Wójcik był radnym miejskim w Katowicach.

Na stanowisku wojewody śląskiego zastąpił Jarosława Wieczorka, który został wybrany na posła w ostatnich wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października.

Świętokrzyskie - Józef Bryk

Józef Bryk, dotąd radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, został mianowany nowym wojewodą w tym regionie.

Wcześniej Bryk sprawował funkcję radnego Rady Miejskiej w Staszowie od 2006 do 2014 roku. Do sejmiku województwa świętokrzyskiego dołączył w 2021 roku, zastępując zmarłego radnego Grigora Szaginiana.

Poprzednim wojewodą świętokrzyskim był Zbigniew Koniusz, który zajmował to stanowisko od 2019 roku.

Warmińsko-Mazurskie - Radosław Król

Radosław Król, który dotąd sprawował urząd wójta Wydmin, został mianowany nowym wojewodą warmińsko-mazurskim.

Od 2010 roku Król pełnił funkcję wójta gminy Wydminy w powiecie giżyckim. Jest on członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wcześniej angażował się w działalność gospodarczą i samorząd lokalny.

Poprzedni wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki, który zajmował to stanowisko od 2015 roku, został wybrany na posła w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku i w związku z tym odwołany ze stanowiska wojewody.

Zachodniopomorskie - Adam Rudawski

Prof. Adam Rudawski został mianowany nowym wojewodą zachodniopomorskim. Od 2011 do 2016 roku był prezesem publicznej rozgłośni radiowej w Szczecinie, ale stracił tę pozycję po przejęciu władzy przez PiS. Aktualnie wykłada w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym.

Od dwóch lat Rudawski jest związany z ugrupowaniem Szymona Hołowni, pełniąc funkcję szefa Instytutu Polski 2050 w województwie zachodniopomorskim. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował z listy Trzeciej Drogi, ale nie uzyskał mandatu poselskiego.

Zbigniew Bogucki, który pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego od 2020 roku, został wybrany na posła w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku, co skłoniło go do rezygnacji ze stanowiska wojewody.

Jaką funkcję pełni wojewoda?

Chociaż Polska jest krajem relatywnie zdecentralizowanym, w każdym województwie obok reprezentującego władzę samorządową marszałka swoje zadania wykonuje wojewoda. On z samorządem nie ma właściwie nic wspólnego – jest przedstawicielem administracji rządowej w terenie.

Mówiąc wprost, wojewoda to zawsze zaufany człowiek premiera lub ministra spraw wewnętrznych i administracji w danym regionie. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że w rządzie Donalda Tuska na stanowiskach nie pozostanie żaden z wojewodów z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Oni w stan dymisji automatycznie zostali postawieni zresztą w chwili, gdy urząd złożył premier Mateusz Morawiecki.