Po zaprzysiężeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę rząd Donalda Tuska przechodzi do działania. Myli się jednak ten, kto sądzi, że polityczna rewolucja będzie odczuwalna tylko w Warszawie. W najbliższych dniach kluczowe zmiany zajdą także w każdym z szesnastu województw, gdzie premier zmieni przedstawicieli administracji rządowej w terenie. Są pierwsze przecieki z giełdy nazwisk nowych wojewodów.

Chociaż Polska jest krajem relatywnie zdecentralizowanym, w każdym województwie obok reprezentującego władzę samorządową marszałka swoje zadania wykonuje wojewoda. On z samorządem nie ma właściwie nic wspólnego – jest przedstawicielem administracji rządowej w terenie.

Wojewoda jest: 1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; 2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej; 3) organem rządowej administracji zespolonej; 4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności 5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; 6) reprezentantem Skarbu Państwa (...). art 3. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o tym, kim jest wojewoda

Mówiąc wprost, wojewoda to zawsze zaufany człowiek premiera lub ministra spraw wewnętrznych i administracji w danym regionie. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że w rządzie Donalda Tuska na stanowiskach nie pozostanie żaden z wojewodów z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Oni w stan dymisji automatycznie zostali postawieni zresztą w chwili, gdy urząd złożył premier Mateusz Morawiecki.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, iż nie będzie tak, że wszystkie nazwiska nowych wojewodów Tusk wskaże według własnego uznania. Oprócz konsultacji z nowym szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim, premier zmiany w urzędach wojewódzkich ustala z koalicjantami – Trzeciej Drodze oraz Lewicy powinno przypaść kilka stanowisk.

Kto nowym wojewodą w administracji Donalda Tuska? Oto przecieki z części regionów

A jakie nazwiska są na politycznej giełdzie? Najbardziej klarowna sytuacja zdaje się być w Krakowie. Nowym wojewodą małopolskim ma zostać aktualny burmistrz miasta Kęty Krzysztof Klęczar z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W rozmowie z lokalnymi mediami wyjawił on, że "z radością przyjmie ofertę" od premiera Tuska.

Przecieki są też z województwa łódzkiego – jednego z tych, nad którymi kontrolę chce mieć Koalicja Obywatelska. Jednocześnie formacja tam ma postawić na człowieka, który... karierę rozpoczynał w PiS. Mowa jednak o Krzysztofie Piątkowskim, który z ekipą z Nowogrodzkiej rozstał się w 2011 roku, od tego czasu jest wiernym zastępcą prezydentki Łodzi Hanny Zdanowskiej, a niedawno świętował 10. rocznicę wstąpienia do Platformy Obywatelskiej.

Ścieżkę prowadzącą ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta na fotel wojewody ma pokonać również Michał Sztybel. Mówi się, że wiceprezydent Bydgoszczy jest już pewien nominacji na wojewodę kujawsko-pomorskiego. Oznaczałoby, iż także ten region kontrolować będzie KO.

Innego rozstrzygnięcia koalicyjnego nikt nie spodziewa się również na Pomorzu. W rodzinnych stronach Donalda Tuska mocnych kandydatów na nowego wojewodę jest jednak wciąż kilku. Za najsilniejszego gracza uważany jest Michał Owczarczak. To były wicewojewoda pomorski w latach 2007-15, a prywatnie "mąż wpływowej żony" - przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak.

W Gdańsku spekuluje się jednak również o Tadeuszu Aziewiczu – wieloletnim pośle z okręgu gdyńsko-słupskiego, który 15 października nie zagwarantował sobie kolejnej reelekcji. W sferze zainteresowania kadrowego premiera Tuska ma być także wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki.

Największa z partii tworzących nową koalicję rządzącą powinna wskazać też wojewodę podlaskiego. Lokalne media donoszą, że władze KO wybierają spomiędzy trójki kandydatów: Jacka Brzozowskiego, Macieja Borysewicza i Jolanty Den. Wszyscy to podlascy samorządowcy. W najlepszej pozycji wśród nich ma być Den, która jest leśniczką. Jej wybór miałby być znakiem zmiany nie tylko na Podlasiu, ale także wspomóc rewolucję w Lasach Państwowych.

Tymczasem Lewica pewna ma być obsady urzędu w... prawicowym bastionie PiS i Konfederacji. Do stanowiska wojewody podkarpackiego najczęściej przymierzany jest jeden ze współprzewodniczących regionalnych struktur Nowej Lewicy Wiesław Buż.

Kiedy lista nowych wojewodów? Premier podejmie decyzje na dniach

W najbliższych dniach, a może i godzinach, należy spodziewać się doniesień z giełd nazwisk w innych województwach. Oficjalne decyzje premiera Donalda Tuska mamy natomiast poznać najpóźniej do piątku 15 grudnia.

Zmiany na stanowiskach wojewodów otworzą nowemu rządowi możliwość wprowadzania dalszych decyzji. Między innymi tej, o której wspomniała już minister edukacji Barbara Nowacka. Zapowiedziała ona rozstanie się z wojewódzkimi kuratorami oświaty nominowanymi przez rząd PiS.

