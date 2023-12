Nazwali go "gigachadem". Piotr Zemła wszedł do TVP i już został gwiazdą w sieci

Zmian w Telewizji Polskiej ciąg dalszy. Minister kultury mianował na nowego szefa rady nadzorczej TVP mecenasa Piotra Zemłę, którego internauci szybko okrzyknęli mianem... "gigachada". Wszystko przez sposób, w jaki pojawił się w siedzibie głównej stacji przy Woronicza.

Kim jest Piotr Zemła? To on wszedł w środę do siedziby głównej TVP. Fot. zemla-szymanski.pl; Wojciech Olkusnik / East News

Kim jest Piotr Zemła?

W środę (20 grudnia) media obiegła informacja o tym, że Mateusz Matyszkowicz, dotychczasowy prezes TVP, miał uznać swoje odwołanie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz mianował na nowego przewodniczącego rady nadzorczej TVP mec. Piotra Zemłę, członka Izby Adwokackiej w Warszawie i sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który specjalizuje się m.in. w sprawach karnych i przestępczości gospodarczej.

Zemła wszedł wczoraj do gmachu TVP przy ulicy Woronicza 17. Swoją obecnością zdenerwował przebywających tam polityków Zjednoczonej Prawicy. Po południu na portalu X (dawnym Twitterze) poseł Suwerennej Polski, Sebastian Łukaszewicz, zamieścił nagranie, na którym nowy przewodniczący przedstawia się przeciwnikom wprowadzania zmian w Telewizji Polskiej.

– Jestem przewodniczącym rady nadzorczej. Nazywam się Piotr Zemła. Zostałem wybrany członkiem rady nadzorczej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zadzwońcie na policję, jeżeli uważacie, że jestem tu bezprawnie. To mogę państwu doradzić – mówił opanowanym głosem.

"Wyprosił ich pięknie i z klasą"; "Klasa i wysoka kultura osobista"; "Pozamiatał"; "Z jakim spokojem i stylem on to zrobił. Brawo"; "Jestem od dziś fanem" – czytamy w reakcjach użytkowników X na wyproszenie przez Zemłę polityków prawicy.

"Ale on jest gigachadem"; "On jest taki slay. Uwielbiam go już"; "Facet ma jaja"; "Sigma o wadze 150 kilogramów" – widzimy pod filmikami na TikToku. Zemła odpowiedział później na spekulacje dotyczące jego wagi.

"Trzy kwestie: nie byłem ministrantem, nie byłem czyścicielem kamienic, nie ważę 150 kilogramów" – wyjaśnił na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Piotr Zemła był w latach 2018-2023 przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy stołecznej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Wcześniej działał jako doktorant w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zgodnie ze stroną kancelarii Zemła Szymański Adwokaci, Zemła zajmował się do tej pory m.in. udzielaniem pomocy prawnej w postępowaniach dyscyplinarnych. Ponadto świadczył pomoc prawną osobom, które oskarżano o bycie częścią zorganizowanych grup przestępczych.

"Reprezentował również pokrzywdzonych – w tym podmioty gospodarcze – na wszystkich etapach postępowania karnego. Doświadczenie zawodowe – przed rozpoczęciem własnej praktyki – zdobywał w czołowych, warszawskich kancelariach adwokackich, na czele z kancelarią swojego Patrona – adw. prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego" – opisuje strona internetowa Kancelarii Adwokackiej Zemła Szymański Adwokaci.

Uchwała dot. TVP, Polskiego Radia i PAP

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, późnym wieczorem (19 grudnia) posłanki i posłowie przyjęli uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP.

W jej wstępie czytamy, że "konstytucyjne prawo obywateli do informacji musi być realizowane przez dostęp do wszechstronnego i uczciwego relacjonowania wydarzeń przez publiczną radiofonię i telewizję oraz poprzez przekaz rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji przez PAP".

