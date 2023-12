Poseł Jarosław Kaczyński złożył życzenia świąteczne. Krótkie nagranie z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się na stronie partii na Facebooku. Nie zabrakło motywu lubianych przez polityka kotów.

Poseł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Świąteczny filmik z Jarosławem Kaczyńskim pojawił się w serwisie społecznościowym w sobotę 23 grudnia przed południem. Nagranie trwa półtorej minuty.

– Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Święta narodzenia Chrystusa, święta radości i nadziei – zaczyna usadowiony na fotelu prezes PiS. Po jego prawej stronie migoczą światełka na choince, z lewej strony widać szafkę, na której stoją kartki świąteczne.

Życzenia świąteczne Jarosława Kaczyńskiego. Koty

Następnie kamera skupia się na rzeczonych pocztówkach. Oprócz typowych obrazków religijnych widać także kartkę świąteczną z czarnym kotem uważnie wpatrzonym w wiszące u góry bombki.

– Chciałbym życzyć wszystkim z państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, najbliższymi, z przyjaciółmi. By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam, gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty – kontynuuje lider największej partii opozycyjnej.

Kamera tymczasem prześlizguje się po kolejnej pocztówce świątecznej z uroczym kotkiem, tym razem bawiącym się wstążką, którą jest przewiązany prezent świąteczny.

– By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – mówi Jarosław Kaczyński. Wizerunek prezesa PiS jest przeplatany bombkami w kształcie zwierzątek.

Prezes PiS składa życzenia noworoczne

Następnie polityk płynnie przechodzi do życzeń noworocznych.

– Zbliża się także Nowy Rok. I tu chciałbym Państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata – rok pokoju. Byśmy mogli przy końcu tego roku być przekonani, że był to rok dobry – dobry dla nas wszystkich, dla naszej Ojczyzny, dla Polski, dla naszych sąsiadów – kończy Kaczyński z uśmiechem a kamera najeżdża na bombkę świąteczną z wymalowanym logiem partii Prawo i Sprawiedliwość.