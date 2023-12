Plan Suskiego w realizacji. PiS złoży "nie dziesiątki, ale setki" zawiadomień ws. TVP

Poseł PiS Paweł Jabłoński poinformował o złożeniu pierwszych zawiadomień do prokuratury w sprawie zmian w mediach publicznych. Według polityka mają ich być "nie dziesiątki, ale setki". W sobotę inny poseł PiS, Marek Suski, zadzwonił do ministra aktywów państwowych w związku z przepychankami w PAP. Wówczas Borys Budka polecił Suskiemu... "złożyć zawiadomienie do prokuratury".

Plan Suskiego w realizacji. Poseł PiS złożył zawiadomienie do prokuratury ws. mediów publicznych Fot. Pawel Wodzynski/East News

Prawo i Sprawiedliwość nadal nie godzi się ze zmianami w mediach publicznych, wprowadzonymi przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Politycy organizują "dyżury" w siedzibach Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej, gdzie dodatkowo trwa "interwencja poselska" i mają miejsce przepychanki. Z działań posłów PiS zażartował doświadczony poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

PiS złożyło zawiadomienie do prokuratury ws. mediów publicznych

"Z Michałem Szczerbą przeprowadziliśmy kilkaset kontroli poselskich, złożyliśmy dziesiątki zawiadomień do prokuratury i ujawniliśmy setki dokumentów. Nigdy nie musiała interweniować policja. To, co robią posłowie PiS-u to błazenada, a nie kontrole poselskie" – skomentował Joński na portalu X.

Na reakcje politycznych oponentów nie trzeba było długo czekać. Do wpisu odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński, który razem z partyjnymi kolegami "dyżuruje" w siedzibie PAP.

"Bez obaw - będą zawiadomienia do prokuratury i wnioski do sądów. Pierwsze już zostały skierowane. Patrząc na tempo i skalę waszego bezprawia, tych wniosków będą nie dziesiątki, ale setki" – odpowiedział Jabłoński.

"Dokumenty też ujawniamy - m.in. bezprawne akty notarialne, niezgodne z art. 8 i 9 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Za to również będą konsekwencje - i dla ppłk. Sienkiewicza i dla osób współdziałających z nim w popełnianiu przestępstw" – napisał polityk PiS, krytykując przy okazji Jońskiego za chronienie "partyjnych koleżków" w komisji do spraw wyborów kopertowych. "Boicie się tego, o co możemy zapytać Rafała Trzaskowskiego, Małgorzatę Kidawę-Błońską i Borysa Budkę, dlatego zablokowaliście wnioski o ich przesłuchanie. I tu również bez obaw - te próby także będą nieskuteczne" – zakończył swój wpis.

PiS skorzystał z...rady Borysa Budki?

Co ciekawe, pomysł złożenia zawiadomienia do prokuratury pojawił się już w sobotę (23.12), a podsunął go posłom PiS - prawdopodobnie ironicznie - sam minister aktywów państwowych Borys Budka. Wszystko było konsekwencją sobotnich przepychanek prawicowych polityków z ochroną w siedzibie PAP.

– Ponieważ nastąpił napad bandytów na mienie skarbu państwa, pozwoliłem sobie zadzwonić do ministra aktywów państwowych, do Borysa Budki – relacjonował w sobotę rano w Telewizji Republika Marek Suski.

Plan Suskiego w realizacji

– Odebrał telefon -myślałem, że nie odbierze- i poinformowałem go o tej napaści oraz zapytałem, o to, co on sądzi. Zapytałem też, czy nasłał takich ludzi na PAP – opowiadał poseł.

Według Suskiego minister Budka "bez żadnego zdziwienia" stwierdził, że w takim razie posłowie PiS "powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury". Polityk dodał, że na koniec "długiej" rozmowy minister życzył mu spokojnych świąt, a potem się rozłączył.

Czytaj także: https://natemat.pl/533000,suski-informuje-budke-o-napasci-chodzi-o-interwencje-poslow-pis-w-pap