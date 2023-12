Nagłe odejście Gabriela Seweryna było dla wielu szokiem. Bohater "Królowych życia" zmarł kilka godzin po kontrowersyjnej sytuacji z pogotowiem. Tymczasem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy przekazała, że śledczy badają sprawę w kierunku "nieumyślnego spowodowania śmierci".

Gabriel Seweryn zmarł w głogowskim szpitalu. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Śmierć Gabriela Seweryna. Rzeczniczka prokuratury w Legnicy o śledztwie

Uczestnik "Królowych życia" TTV i projektant futer z Głogowa, odszedł 28 listopada. 56-latek po tym, gdy źle się poczuł, zadzwonił po pogotowie. Ratownicy odstąpili od czynności ratunkowych. Rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przekazał mediom, że celebryta miał zachowywać się w agresywny sposób.

Gabriel Seweryn prowadził wtedy przez chwilę transmisję na żywo w social mediach. Na filmiku mówił, że ma silny ból w klatce piersiowej. Był przerażony: – Ja sobie nie wymyślam. Przyjechali i co? Przyjechało pogotowie i cyrki odstawia, zamiast mi pomóc k***a (...). Mnie tu dusi (...). Ja naprawdę umrę. Tu mnie dusi.

Karetka odmówiła mu pomocy. Celebryta na własną rękę pojechał do szpitala. Trafił na SOR. Kilka godzin później zmarł.

Wyjaśnieniem sprawy zajęły się odpowiednie służby. Przeprowadzono sekcję zwłok.

Tymczasem "Super Express" skontaktował się z Prokuraturą Okręgową w Legnicy. Rzeczniczka przekazała najnowsze informacje.

Prokuratura Rejonowa w Głogowie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela S. w dniu 28 listopada 2023 roku w Głogowie. W zakresie ustalenia przyczyny zgonu, po przeprowadzonej sekcji zwłok, oczekuje się jeszcze na wyniki badań dodatkowych, które wraz z wynikami sekcji zwłok pozwolą wypowiedzieć się biegłym lekarzom o przyczynie zgonu Gabriela S. Śledztwo jest w toku. Lidia Tkaczyszyn rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Kim był Gabriel Seweryn?

Seweryn od wielu lat prowadził na starówce w Głogowie pracownię futer. W 2016 roku rozpoczęła się jego medialna kariera. Razem z ówczesnym partnerem Rafałem Grabiasem wziął udział w reality-show "Królowe życia". Telewidzowie mogli oglądać jego życie zawodowe i prywatne przez kilka sezonów.

W międzyczasie wieloletnia relacja Seweryna i Grabiasa zakończyła się. Potem Gabriel wszedł w związek z 25 lat młodszym Kamilem.

Dodajmy, że we wrześniu tego roku projektant futer za pośrednictwem mediów społecznościowych zwierzył się fanom, że jego atelier upada. Wiązało się to z brakiem klientów. Gwiazdor mocno to przeżywał. – Kocham swoją pracę, ale coś we mnie umarło – przyznał.

Dodajmy, że niedawno anonimowa przyjaciółka Seweryna w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że "polski Versace" nadużywał narkotyków, a przede wszystkim metamfetaminy. W naTemat wyjaśniliśmy, jakie jest działanie fizjologiczne tej substancji. Przedstawiliśmy listę najczęstszych objawów związanych z przedawkowaniem.