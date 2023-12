Tadla ostro podsumowała zarobki Adamczyka i walkę o alimenty. "Kanalia"

Wiadomości dotyczące zarobków personelu TVP wciąż poruszają opinię publiczną. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości znane osoby związane z TVP miały otrzymywać bardzo wysokie wynagrodzenia. Beata Tadla ponownie odniosła się do kwestii Michała Adamczyka, którego pensja w TVP była nadzwyczaj wysoka. Dziennikarka nie owijała w bawełnę.

Beata Tadla ostro podsumowała Michała Adamczyka. "Kanalia" Fot. Jacek Domiński / Reporter; VIPHOTO/East News

Beata Tadla ostro podsumowała Michała Adamczyka. "Kanalia"

Dariusz Joński, reprezentujący Koalicję Obywatelską, przedstawił wyniki kontroli poselskiej przeprowadzonej w TVP. Opublikowany dokument rzucił światło na bardzo wysokie zarobki czołowych postaci z TVP. Głos w sprawie zabierają kolejni politycy, gwiazdy oraz dziennikarze.

Czytaj także: Pajączkowska przedstawiła wyciągi z konta. Tak różniły się jej zarobki w TVN i TVP

Najwięcej emocji wzbudziła pensja Michała Adamczyka, który jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej miał otrzymać od 25 kwietnia do 31 grudnia br. ponad 370 tys. zł. Z kolei "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023" - aż 1 mln 127 tys. zł.

Beata Tadla zamieściła w mediach społecznościowych krótki, lecz ostry komentarz, w którym powiedziała, co sądzi o byłym pracowniku TVP. "Marzę o świecie, w którym nie ma kanalii pokroju Michała Adamczyka" – napisała dosadnie w relacji na InstaStory.

To nie jest pierwszy raz, gdy dziennikarka komentuje działania Michała Adamczyka. 14 grudnia wziął on udział w proteście na rzecz obrony telewizji publicznej, uspokajając zgromadzonych, że "wszystko jest w porządku".

Tadla, obecnie gospodyni programu "Onet Rano.", zareagowała na jego udział w proteście, publikując na swoim profilu jedno ze starych zdjęć Adamczyka, które miała zapisane w telefonie. Prezenterka, która w przeszłości współpracowała z byłym pracownikiem TVP, ujawniła, że była świadkiem kilku incydentów, które mogłyby zaszkodzić jego reputacji.

Adamczyk walczył o niskie alimenty

Michał Adamczyk miał – zdaniem swojej byłej żony Agnieszki Piechurskiej – uchylać się także od płacenia wyższych alimentów. Kobieta podzieliła się informacją, że to właśnie przez byłego męża miała stracić pracę. Konkretnie chodziło o wniosek do sądu w sprawie zwiększenia kwot, które gwiazdor miał płacić na córkę.

Z informacji przekazanych Faktowi wynika, że Adamczyk na córkę miał płacić 1200 złotych miesięcznie. Kiedy matka dziecka zawnioskowała o więcej, miała usłyszeć, że ten "zrobi wszystko, żeby ją zniszczyć".

"W zeszłym roku złożyłam w sądzie wniosek o podwyższenie alimentów, dlatego, że Michał Adamczyk, zarabiając 60 tys. zł miesięcznie, płacił na córkę 1200 zł alimentów. Ja zarabiam 6 tys. na rękę, a nie 60 tys. zł. Nas różni jedno zero. Zapowiedział mi, że nie dostanę grosza więcej i, że zrobi wszystko, żeby mnie zniszczyć. Co nastąpiło, bo straciłam pracę w Telewizji Polskiej. Oficjalnie nikt mi tego nie powiedział, dlaczego zostaję zwolniona, ale nieoficjalnie usłyszałam, że mogę się tylko domyślać, kto stoi za tym zwolnieniem" – powiedziała Piechurska dla "Faktu".

Informacja o tym, że Adamczyk nie zarabiał 60, ale średnio ok. 125 tysięcy złotych miesięcznie (otrzymał (od 25 kwietnia do 31 grudnia br.) ponad 370 tys. zł pensji, natomiast "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023" dostał 1 mln 127 tys. zł), wywołała lawinę na portalach i w mediach społecznościowych. Od razu przypomniano, że walczył on o to, by nie zwiększać mu kwoty alimentów na córkę.

"Uwierzycie, że ktoś, kto zarobił w 2023 r. co najmniej 1,5 mln zł, jeszcze we wrześniu walczył o to, by nie podnieść mu alimentów na dziecko z 1,2 tys. zł miesięcznie? OBRZYDLIWE" – napisała na platformie X dziennikarka Bianka Mikołajewska.

Co ważne, informacja o zarobkach pracowników TVP, którzy sprzyjali politykom Prawa i Sprawiedliwości rzuca także zupełnie inne światło na protest, który odbywał się po zmianach dotyczących mediów publicznych przyjętych przez Sejm.

W obecnej sytuacji politykom oraz pracownikom trudno jest bronić przekazu, że doszło do "wrogiego przejęcia", czemu dowodzi, chociażby przerwanie interwencji poselskiej w siedzibach, które połączone było z okupacją budynku.