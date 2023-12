Fala komentarzy po orędziu Tuska. "Nastąpił przed chwilą szok poznawczy!"

Orędzie Donalda Tuska, które wygłosił w sobotę, spotkało się z ogromnym odzewem internautów i polityków. Wśród wielu pozytywnych słów nie zabrakło też nieco krytyki. Zwrócili uwagę na konkretne słowa premiera.

Fala komentarzy po orędziu Tuska. To o nim uważają Polacy Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Donald Tusk pojawił się w sobotę na antenie Telewizji Polskiej z orędziem do narodu. W mediach społecznościowych pojawiły się od razu komentarze na ten temat.

Komentarze polityków po orędziu Tuska

"Premier Donald Tusk o najważniejszym i najtrudniejszym zadaniu w nowym roku. To pojednanie i odbudowa wspólnoty. Jestem przekonana, że tak się stanie! Szczęśliwej Polski już czas" — stwierdziła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Szczęśliwej Polski już czas. Najważniejszy przekaz z dzisiejszego orędzia Donalda Tuska. Dużo sympatycznych gestów, pogodnie zbudowanych przekazów i obietnica pojednania Rodaków. Koniec wojny polsko-polskiej. I ten znaczek TVP 1 przy premierze Donalda Tuska. Będzie dobry, pomyślny nowy, 2024 rok. Uff" – dodał natomiast poseł PO Bogdan Zdrojewski.

Orędzie nie spodobało się politykom prawicy, czego przykładem była ocena posła PiS Michała Wójcika: "Tyran bełkotał coś o pojednaniu. Tak, będzie pojednanie, ale dopiero po rozliczeniu obecnie rządzących za zdruzgotanie wizerunku Polski i łamanie prawa" – zaznaczył.

"Słodycz leje się z telewizora" — ocenił prześmiewczo wystąpienie Donalda Tuska europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.

Wśród komentarzy zwykłych Polaków zdania były podzielone.

"Bardzo mądre i ważne słowa o pojednaniu. Bez pojednania nasza wspólnota będzie narażona na ekstremizmy, zarówno prawicowy jak lewicowy." – napisała jedna z internautek.

"W wielu domach nastąpił przed chwilą szok poznawczy! Gdzie diabelskie rogi? Gdzie wilcze oczy? Gdzie demoniczna czerwona twarz? Wyszedł normalny gość , z uśmiechem wygłosił krótką życzliwą przemowę. Nie krzyczał, nie zaciskał ust, nie machał rękoma, nie walił w pulpit pięścią" – dodała inna osoba.

Nie zabrakło też jednak cierpkich słów. "Jest pan bardzo złym człowiekiem, pełnym nienawiści, żądnym zemsty. Proszę nie mówić o pojednaniu, bo nikt tak nie skłócił Polaków, jak pan. Szkoda Polski i Polaków!" – czytamy na X.

"Nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo"

Szef rządu w sobotnim orędziu zaznaczył, że wszystkim marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. "To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi, zaufamy znowu nauce i ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne" - zadeklarował.

W wystąpieniu, które ochoczo skomentowali internauci, podkreślił: "będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać, to wam gwarantuję, nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo, wasze państwo, państwo pracujące dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was" - powiedział Tusk, zwracając się do Polaków.

