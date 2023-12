Marszałek Hołownia kandydatem na prezydenta? Polityk ujawnił swoje plany

Szymon Hołownia przebojem wszedł do polskiej polityki. Lider Polski 2050 ma jednak większe ambicje niż jedynie pełnienie funkcji marszałka Sejmu. Polityk zabrał ostatnio głos w sprawie tego, czy będzie kandydować na prezydenta Polski. Wskazał nawet datę – nie do końca konkretną – kiedy podejmie finalną decyzję.

Czy Hołownia będzie kandydować na prezydenta? Polityk zabrał głos. Fot. Piotr Molecki/East News

Hołownia zabrał głos ws. startu w wyborach prezydenckich

Marszałek Sejmu był gościem niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN". – Chciałbym kandydować w wyborach prezydenckich. Decyzję w tej sprawie podejmę za rok. Jeżeli przegram te wybory, to bycie posłem też jest satysfakcjonujące – powiedział na antenie tej stacji Szymon Hołownia. I podkreślił: – Rok w polityce to wieczność. Wszystko może się wydarzyć.

Zdaniem Hołowni "polityka to w jego ocenie nie powinno być coś, w czym się jest do śmierci". – Ta kadencyjność jest szalenie mądrą sprawą. Ja, jak wiecie, jestem tzw. marszałkiem rotacyjnym, jak to się niektórzy śmieją. (...) Będę tu dwa lata, jeśli wszystko dobrze pójdzie. To jest dla mnie tak wyzwalająca myśl, że to są dwa lata – wskazał.

Hołownia o tym, że chciałby być prezydentem, mówił nie tylko w stacji TVN. – Ja mówię o tym chyba najbardziej uczciwie i otwarcie z całej klasy politycznej, nie kokietując, od czterech lat. Tak, chciałbym, ale jestem też realistą i wiem, że nie muszę i nie ma też takiego imperatywu, że "jeżeli nie ja, to świat się zawali" – stwierdził niedawno w podcaście "Wybory Kobiet".

W tym samym programie mówił o też o tym, że ze względu na obowiązki on sam i jego małżonka muszą odkładać niekiedy przyjemności na bok.

– My mamy małe dzieci i oboje z żoną ciężko pracujemy i oboje wiemy, że czasami trzeba te swoje plany, marzenia odkładać. Nawet pójście na randkę, ile my czasu nie byliśmy na randce. Cały czas sobie obiecujemy, że może w przyszłym tygodniu. Albo dziecko jest chore, żona musi wyjechać, albo ja coś mam – opowiadał.

Start Szymona Hołowni w wyborach. Sondaże

Czy Hołownia ma jednak szansę na wygraną w wyborach? Niestety, przeczą temu sondaże.

Jak nie tak dawno informowaliśmy w naTemat.pl, gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, pierwszą turę wygrałby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska). W sondażu pracowni Pollster dla "Super Expressu" wskazało go 30 proc. ankietowanych. Za nim uplasował się nieznany jeszcze kandydat lub kandydatka Prawa i Sprawiedliwości – tę opcję wybrało 27 proc. badanych osób.

Szymon Hołownia znalazł się dopiero na trzecim miejscu, z 20 proc. wskazań. Głosowanie na innego kandydata lub kandydatkę zadeklarowało 5 proc. uczestników badania, z kolei 18 proc. wybrało opcję "nie wiem".

Co jednak ważne, do końca prezydentury Andrzeja Dudy zostało jeszcze 1,5 roku, a w międzyczasie czekają nas jeszcze wybory samorządowe i europejskie – na scenie politycznej mogą w tym czasie zajść ogromne zmiany.