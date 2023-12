"Jesteśmy w trakcie walki". Kaczyński pojawił się w sylwestra w siedzibie TVP

"Jarosław Kaczyński pojawił się dziś – 31 grudnia 2023 roku – z interwencją poselską w siedzibie TVP na Placu Powstańców Warszawy" – przekazał prawicowy portal braci Karnowskich. Tym samym, jak wynika z tej relacji, prezes PiS dołączył do innych posłów swojej partii, którzy pełnią tam dyżury. – Jesteśmy w trakcie walki – powiedział portalowi wPolityce.pl.

Posłowie PiS dyżurują w siedzibie TVP. Jarosław Kaczyński pojawił się tu m.in. 20 grudnia. fot. WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News

Jarosław Kaczyński nie pierwszy raz pojawił się w budynku TVP zajmowanym przez byłych pracowników stacji. Jak informuje prawicowy portal, 31 grudnia prezes PiS dołączył do posłów, którzy pełnią tam dyżury, i oświadczył, że są w trakcie walki.

– Nie jest to moment szczególnie łatwy, ale ta walka w ogóle z natury trudna, bo działamy w konfrontacji z przeciwnikiem, który po prostu nie przestrzega żadnych reguł. Który odrzucił prawo. Który odrzucił konstytucję. Ja nawet posługuję się takim pojęciem, często dzisiaj już zapomnianym, "odwyknienia". To znaczy, że jakieś prawo przestaje funkcjonować, bo nie funkcjonuje – powiedział Kaczyński reporterowi portalu w Polityce.pl.

Jak stwierdził, "mamy do czynienia w tej chwili z 'odwyknieniem' w stosunku do konstytucji". Dodał jeszcze, że "okazało się, że w tej konstytucji nie ma wielu zabezpieczeń, które powinny być, żeby nie dopuszczać do sytuacji, jakie są w tej chwili"

A także, że "dzisiaj to musimy przede wszystkim obronić prawo Polaków do informacji, bo to jest jedyna szansa, a nawet jedyna gwarancja, tego, że Polska jednak wróci na właściwie tory".

PiS protestuje przeciwko zmianom

Przypomnijmy, 19 grudnia Sejm przyjął uchwałę ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności" m.in. Telewizji Polskiej. Większość posłów PiS nie wzięła jednak udziału w głosowaniu. Zamiast tego pojawiła się w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, protestując przeciwko zmianom w mediach publicznych.

20 grudnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało zaś, że minister "na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze" i powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Tego samego dnia prezes PiS pojawił się w siedzibie TVP. Przywitały go wtedy okrzyki i oklaski, ale też protestujący. "Będziesz siedział" krzyczał wściekły tłum.

– Uważaj gówniarzu, żebyś Ty nie siedział – odparł wtedy mocno zdenerwowany prezes PiS.

