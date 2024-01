"Familiada, rodzina na swoim w TVP" – takimi słowami Anita Czerwińska, była rzeczniczka PiS, skomentowała fakt, że w nowym serwisie informacyjnym "19:30" ukazał się materiał współtworzony przez córkę prowadzącego Marka Czyża, Zuzannę Czyż. Jej wpis podała dalej Dorota Kania, szefowa przejętej przez PiS Polska Press, a od komentarzy nie stronili inni związani z partią pracownicy mediów. Do sprawy odniósł się już Marek Czyż i sama zainteresowana.

Marek Czyż, prowadzący nowego programu informacyjnego TVP "19:30". fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Po objęciu władzy przez Koalicję 15 października trwa obiecana depisyzacja mediów publicznych. W jej ramach z anteny TVP zniknęły propagandowe "Wiadomości", a w ich miejscu pojawił się nowy serwis informacyjny "19:30". Program, którego twarzą jest Marek Czyż, dziennikarz długo związany z Telewizją Polską, jest bacznie oglądany przez krytyków odebrania TVP z rąk PiS.

Marek Czyż i Zuzanna Czyż. PiS zarzuca nepotyzm

Jeden z nich wrzucił na X fragment "19:30", w którym Marek Czyż zapowiada materiał współtworzony przez swoją córkę.

"Marek Czyż zapowiada materiał swojej córki. Zuzanna Czyż całkowitym przypadkiem awansowała do głównego dziennika TVPO" – ocenił użytkownik, który do wpisu dodał hasztag #pionkiSienkiewicza (przypomnijmy: to decyzją nowego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza partia Jarosława Kaczyńskiego traci kontrolę nad mediami publicznymi).

To właśnie ten wpis podała dalej Anita Czerwińska, która opatrzyła go komentarzem "Familiada, rodzina na swoim w TVP". Jej post z kolei podała dalej szefowa Polska Press z nadania PiS, Dorota Kania. Do kontrowersji odniosła się zarówno Zuzanna Czyż, jak i jej ojciec.

– Przez pięć lat przesłałam do Warszawy setki "surówek" i nikogo to nigdy nie bulwersowało – skomentowała dla WP Zuzanna Czyż, która pracuje dla regionalnego oddziału TVP Katowice. Materiał, który zapowiedział w "19:30" Marek Czyż, dotyczył otwarcia po przebudowie obserwatorium astronomicznego w Chorzowie.

Marek Czyż komentuje kontrowersje wokół córki

W podobnym tonie do sprawy odniósł się sam prowadzący "19:30". – Przez ostatnie lata prawicowym mediom materiały mojej córki na antenach TVP nie przeszkadzały, teraz przeszkadzają. Dość typowe – ocenił Marek Czyż w rozmowie z WP.

Dziennikarz stwierdził, że jego córce nie można odmówić kwalifikacji. – Moja córka jest pełnoprawną dziennikarką TVP [...] Została nią kilka lat temu, bez żadnej protekcji, układów, znajomości. Zawdzięcza to tylko temu, co potrafi. Trafiła do TVP właściwie w samym środku pisowskiego panowania nad mediami, a mimo to nigdy nie zhańbiła się żadnymi materiałami propagandowymi, chwalącymi władzę, wyszydzającymi jakąkolwiek osobę czy grupę społeczną w stylu, jaki w TVP był na porządku dziennym – powiedział Marek Czyż.

Zuzanna Czyż pracuje jako reporterka w TVP3 Katowice, gdzie początkowo skupiała się na tematach społeczno-kulturowych, by z czasem rozszerzyć swoje zainteresowania na programy publicystyczne. Jest również rozpoznawalna z TVP Info, gdzie prowadzi program "Aktualnie Śląskie". W 2023 roku skończyła 25 lat.