Niewiarygodne słowa Kaczyńskiego o Kamińskim. "Nic nie wiem o geście Kozakiewicza"

Anna Dryjańska

K onferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, która odbyła się w środę po 12:00, była wyjątkowa z kilku powodów. Jednym z nich było to, że prezes PiS pozwolił dziennikarzom, by zadawali mu pytania, do czego nie mieli zbyt wielu okazji przez ostatnie osiem lat, gdy jego partia była u władzy. Kolejny powód to odpowiedź, jaką były wicepremier ds. bezpieczeństwa udzielił na pytanie o gest Kozakiewicza, który wykonał w Sejmie skazany prawomocnym wyrokiem Mariusz Kamiński. Okazało się, że nieparlamentarne zachowanie byłego posła PiS widziała cała Polska – ale nie Jarosław Kaczyński.