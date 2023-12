Skazańcze obyczaje posła PiS. Taki gest Kamiński wykonał na środku Sejmu

W czwartek wieczorem na sali plenarnej pojawili się Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. Było to zaskoczenie, ponieważ posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności, więc marszałek Sejmu wygasił ich mandaty. Wiceprezes PiS nic sobie jednak z tego nie robi. Co więcej, na środku parlamentu pokazał tzw. gest Kozakiewicza.

Kamiński w Sejmie. Pokazał posłom gest Kozakiewicza

"Bez komentarza…" – napisał nowy szef MAP Borys Budka, który pokazał u siebie zdjęcie byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego wykonującego obraźliwy "gest Kozakiewicza". W Polsce tak nazywamy zachowanie wywodzące się od francuskiego "bras d’honneur". Gest w cywilizowanym świecie jest obsceniczny i bardzo obraźliwy w swej wymowie poprzez nawiązanie do fallusa.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem na sali plenarnej pojawił się nie tylko Mariusz Kamiński, ale i Maciej Wąsik. Zostali przywitani brawami przez posłów PiS. Ich obecność była jednak zaskoczeniem, gdyż wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że podpisze dokumenty wygaszające ich mandaty.

– Podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków posłów – powiedział na ich widok Hołownia. I dodał: – Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśliście pozytywnie do mojej prośby, ale wszystko jest zgodne z prawem i następne czynności będą podejmowane po uzyskaniu stanowiska Sądu Najwyższego.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

Andrzej Duda interweniował w tej sprawie, pisząc trzeci już list do marszałka Sejmu. Poinformował w nim, że cały czas obowiązuje akt łaski wydany w 2015 roku. Innego zdania jest jednak Sąd Najwyższy.

Tak politycy PiS zareagowali na wyrok sądu

Krótko po wydaniu wyroku Wąsik z Kamińskim zorganizowali konferencję prasową, podczas której stwierdzili, że nie uznają tego wyroku.

– Chcemy powiedzieć państwu jasno, że to, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem, to było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości – powiedział Kamiński.

– Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili politycznie w naszym kraju – dodał.

"Afera gruntowa" – o co dokładnie chodzi?

"Afera gruntowa" to potoczna nazwa skandalu korupcyjnego, który wybuchła latem 2007 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy było u władzy.

Mariusz Kamiński kierował wówczas Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które rozpoczęło prowokację mającą zakończyć się wręczeniem kontrolowanej łapówki za odrolnienie działki w Muntowie. Do jej wręczenia ostatecznie nie doszło z powodu przecieku demaskującego akcję.

Afera gruntowa na niwie politycznej zakończyła się dymisją wicepremiera Andrzeja Leppera. Ostatecznie przyczyniła się do rozpadu koalicji PiS, Ligii Polskich Rodzin i Samoobrony.