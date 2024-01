Reeva miała przed sobą świetlaną przyszłość. To ją 11 lat temu zastrzelił Pistorius

Oscar Pistorius, który właśnie wyszedł na wolność, zastrzelił swoją dziewczynę Reevę Steenkamp 11 lat temu. Steenkamp była nie tylko modelką, ale również obiecującą prawniczką, której życie zostało odebrane zbyt wcześnie.

Oscar Pistorius zabił swoją dziewczynę Reevę Steenkamp. Kim była jego ofiara? Fot. AFP/EAST NEWS

Oscar Pistorius zastrzelił swoją dziewczynę 11 lat temu

Oscar Pistorius był nazywany "Blade Runnerem" z RPA. Niepełnosprawny atleta, któremu amputowano nogi, gdy był niemowlęciem, był pierwszym biegaczem z protezami obu nóg, który stanął w szranki z pełnosprawnymi sportowcami na Igrzyskach Olimpijskich. W Londynie w 2012 ścigał się w biegu na 400 metrów. Wcześniej zdobył wiele złotych medali na paraolimpiadach.

– Jestem człowiekiem, który ma pewien cel w życiu i pracuje, by go osiągnąć. Bardzo ciężko. Chyba nawet tak ciężko, jak żaden inny sportowiec – mówił w wywiadzie dla naTemat udzielonym w 2012 roku.

Rok po sukcesie Pistoriusa na olimpiadzie w Londynie świat obiegła szokująca informacja. Niepełnosprawny lekkoatleta zastrzelił swoją dziewczynę Reevę Steenkamp, z którą spotykał się trzy miesiące. Sportowiec bronił się, twierdząc, że wziął ją za porywacza, który ukrywał się w jego łazience.

Sędziowie początkowo uwierzyli w tę wersję wydarzeń i w 2014 roku skazali go za zabójstwo na pięć lat. Rok później Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA na wniosek prokuratora skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2017 roku ostatecznie został skazany na 13 lat za morderstwo. Sąd zmienił wyrok, uznając, że jego historia jest niespójna i nieprawdopodobna.

Zagraniczne media właśnie poinformowały, że w piątek 5 stycznia po 11 latach odsiadki Pistorius opuścił więzienie warunkowo. Departament służb więziennych RPA przekazał, że sportowiec będzie traktowany, jak każda inna osoba na zwolnieniu warunkowym. Oznacza to, że będzie musiał przebywać w domu przez określone godziny. Ma również zakaz spożywania alkoholu oraz rozmawiania z mediami.

Reeva Steenkamp była modelką, ale nie tylko

Reeva Steenkamp znana była przede wszystkim jako modelka. Dwukrotnie znalazła się na liście "100 najseksowniejszych kobiet świata" magazynu FHM. Jej przyjaciółka w rozmowie z BBC zdradziła jednak, że Reeva widziała swoją przyszłość gdzieś indziej.

Steenkamp skończyła prawo, a pod koniec 2011 roku złożyła podanie do palestry, by w wieku 30 lat zostać adwokatem. Razem z rzeczoną koleżanką miały w planach założenie fundacji prawnej pomagającej kobietom, które doświadczyły przemocy.

"Zawsze mówiła, że modeling nie przetrwa – musisz mieć do czegoś wrócić – mówiła jej koleżanka w rozmowie z BBC krótko po śmierci Reevy. "Była czymś więcej niż tylko ładną buzią, miała piękne serce i ambicje" – dodała.

Przyjaciółka Steenkamp ujawniła także, jak bardzo była zdziwiona, gdy dowiedziała się, że modelka spotyka się z Pistoriusem, gdyż Reeva powiedziała jej niewiele wcześniej, jak bardzo jest szczęśliwa z innym mężczyzną, z którym spotykała się od trzech lat.

Wspomniała o pewnych obawach Reevy związanych ze sportowcem, takich jak jego przekroczenie prędkości podczas jazdy. Modelka mówiła też, że "czasami się go boi". "Myślę, że naprawdę go kochała i to ją zaślepiło. Zapewne doszła do punktu, w którym stwierdziła, że wszystko jest w porządku" – podsumowała koleżanka Steenkamp.