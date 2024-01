Janusz Korwin-Mikke założył kolejną partię. Nazwa może zaskakiwać

Janusz Korwin-Mikke wciąż nie ma dość polityki i założył kolejną partię. Nazwa ugrupowania byłego posła Konfederacji jest kalką starej nazwy, której używała już Nowa Nadzieja, czyli KORWiN. 81-letni polityk zapowiada też "konkretny program" na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Janusz Korwin-Mikke założył nową partię. Nazwa może zaskakiwać Fot. Pawel Wodzynski / East News

Janusz Korwin-Mikke ogłosił nazwę swojej nowej partii w dość zaskakujący sposób, bo w odpowiedzi na wpis jednego z internautów na X, który zarzucił politykowi brak konkretów w tej sprawie.

Janusz Korwin-Mikke założył nową partię. Tak szykuje się na wybory do PE

"Jest zgłoszona. Nazywa się – tu zaskoczenie – KORWiN. I program ma taki, jak dawny KORWiN. Ale za to osobny, bardzo konkretny program na wybory do unijnego Parlamentu" – przekazał były poseł Konfederacji.

To oznacza, że partia jest nowa, ale nazwa jest stara. Przypomnijmy, że eurosceptyczna Nowa Nadzieja od czerwca 2015 do listopada 2022 roku nosiła nazwę Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja, czyli w skrócie KORWiN. Po rezygnacji Janusza Korwin-Mikkego z funkcji prezesa 15 października 2022 zastąpił go Sławomir Mentzen.

Korwin-Mikke o swoim nowym ugrupowaniu opowiedział też w Interii. Jak stwierdził, kwestia nazwy była dyskutowana do ostatniej chwili i dopiero dzień przed rejestracją zapadła decyzja, by wykorzystać nazwę KORWiN.

– Partia miała się nazywać Partia Radykalna. Były już kupione domeny, wszystko przygotowane, ale dałem się przekonać, żeby jednak przyjąć nazwę KORWiN – stwierdził.

I dodał: – Ja chciałem, żeby w nazwie była radykalność, żeby podkreślić, że się mocno wyróżniamy. Zostałem jednak przekonany, że w Polsce to zostanie źle przyjęte, że będzie się wyborcom źle kojarzyło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czas pokaże.

Kontrowersyjny publicysta dołączył do Korwin-Mikkego

Październikowe wybory parlamentarne dla Janusza Korwin-Mikkego zakończyły się klęską. Polityk nie zdobył poselskiej reelekcji i usunięto go z Rady Liderów Konfederacji. Partia zakazała mu też publicznych wypowiedzi, a niedługo potem kierownictwo Nowej Nadziei przekazało, że nie wystartuje już w żadnych wyborach w jej barwach.

Były poseł rozpoczął więc rozmowy z działaczami partyjnymi, spotykał się z młodzieżówką Konfederacji, a nawet pytał internautów o chęć wstąpienia do jego przyszłej partii.

Do Korwin-Mikkego dołączył między innymi jego przyjaciel Stanisław Michalkiewicz, były polityk i kontrowersyjny publicysta. 13 grudnia 2023 r. Michalkiewicz zapowiedział start w wyborach do PE.

Janusz Korwin Mikke od lat jest obecny w polskiej polityce. Od początku III RP startował łącznie w 29 wyborach, w tym pięciokrotnie na urząd prezydenta Polski. W tym czasie założył też cztery partie, którym przewodniczył.

Były to: Unia Polityki Realnej, Wolność i Praworządność, Kongres Nowej Prawicy, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, a także obecna "nowa", czyli KORWiN. W przeszłości należał też do Związku Młodzieży Socjalistycznej i Stronnictwa Demokratycznego.