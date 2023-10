C hociaż ze wstępnych sondaży wyniki, że Konfederacja weszła do Sejmu, to jej wynik jest poniżej oczekiwań liderów. Skrajnie prawicowa koalicja zdobyła nieco ponad 6 procent głosów i uplasowała się na samym końcu ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy. Zdaniem Janusz Korwina-Mikkego wina leży w "schowaniu" jego i Grzegorza Brauna podczas kampanii wyborczej. Dodał, że to on wciąż jest twarzą Konfederacji.





Korwin-Mikke "wytłumaczył", dlaczego Konfederacja poniosła klęskę. Napisał, gdzie leży wina

Ola Gersz

Chociaż ze wstępnych sondaży wyniki, że Konfederacja weszła do Sejmu, to jej wynik jest poniżej oczekiwań liderów. Skrajnie prawicowa koalicja zdobyła nieco ponad 6 procent głosów i uplasowała się na samym końcu ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy. Zdaniem Janusz Korwina-Mikkego wina leży w "schowaniu" jego i Grzegorza Brauna podczas kampanii wyborczej. Dodał, że to on wciąż jest twarzą Konfederacji.