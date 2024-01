R obert Lewandowski szybko zapomni o 89. plebiscycie na Sportowca Roku 2023. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pierwszy raz od 13 lat nie znalazł się nawet "dziesiątce" zestawienia. Prestiżowy tytuł obroniła za to Iga Świątek. To wszystko skomentowała w swoim stylu Magda Linette. "6 stycznia tweeta roku napisać to trzeba potrafić" – brzmi jeden z komentarzy pod jej postem.





Linette zaczepiła Lewandowskiego po Gali Mistrzów Sportu. Jej wpis jest hitem w sieci

redakcja naTemat

