"Gwiazda" starej TVP powróciła na antenę. Widzowie nie kryli oburzenia

Elżbieta Żywioł ponownie pojawiła się na antenie TVP Info. Dziennikarka w przeszłości nie unikała prezentowania treści o charakterze propagandowym. Fakt ten natychmiast został przypomniany przez widzów w mediach społecznościowych. Głos zabrał także Samuel Pereira, wicedyrektor TAI i szef TVP Info w czasach rządów PiS.

Elżbieta Żywioł pojawiła się na antenie TVP Info. Widzowie byli zaskoczeni Fot. Zrzut ekranu / TVP Info

TVP Info po swoim nowym starcie z odświeżoną ekipą prowadzących, nowymi formatami, zmienionym designem graficznym oraz usunięciem partyjnej propagandy, nadal eksperymentuje, szukając swojego optymalnego formatu.

Stacja oczekuje także na możliwość wykorzystania nowoczesnego studia w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców Warszawy, które obecnie jest zajęte przez poprzedni zespół.

W TVP zaszły liczne zmiany, widoczne w większości programów. W serwisach informacyjnych zadebiutowali nowi prezenterzy i reporterzy, chociaż niektórym udało się utrzymać swoje stanowiska. W sobotę, 6 stycznia, na antenie TVP Info pojawiła się Elżbieta Żywioł, co wywołało oburzenie widzów, którzy kojarzą ją z pracą w stacji za czasów Mateusza Matyszkowicza.

Na platformie X dosadny wpis zamieścił, chociażby dziennikarz WP, Patryk Michalski. " W odmienionym TVP Info, twarze propagandy PiS. Elżbiecie Żywioł nie przeszkadzały paski i szczucie. Dzisiaj objawiła się na antenie. Nagle przypomniała sobie o standardach dziennikarskich?" – napisał.

Widzowie wspomnieli, że Żywioł "do grudnia 2023 r. czytała wszystko, jak leci z promptera na temat Donalda Tuska".

"Jeszcze niedawno Elżbieta Żywioł zapowiadała materiał o planowanym ataku Tuska na media publiczne, dziś robiła wstęp do wypowiedzi Adama Bodnara, twierdzącego, że w sprawie Wąsika i Kamińskiego 'ułaskawienie prezydenta nie miało mocy prawnej'"; "Elżbieta Żywioł, funkcjonariuszka pisowska znowu w TVP Info? Co tu się wydarzyło? To jakaś prowokacja? Szef TVP Info do wyrzucenia, jeśli tak ma wyglądać czyszczenie tej szczujni" – reagowano.

Samuel Pereira, do niedawna redaktor naczelny serwisu tvp.info i wiceszef TAI, na łamach "Presserwisu" odniósł się do powrotu na antenę "gwiazdy" starej TVP. – Nie dziwi mnie, że ludzie Sienkiewicza sięgnęli do najlepszych zasobów TVP – powiedział.

– Ela to doświadczona dziennikarka, która nie bała się mówić wprost o planach zamachu na TVP. Dziś staje się twarzą wrogiego przejęcia, ale na ocenę jej działań wobec zespołu poczekam na jej stanowisko w tej sprawie – dodał Pereira.

Elżbieta Żywioł, znana z pracy w krakowskim oddziale TVP oraz z TVP Info, jest prezenterką rozpoznawalną z takich programów jak "Info dzień" oraz innych serwisów informacyjnych i publicystycznych. Jej nazwisko, podobnie jak Danuty Holeckiej, Michała Rachonia czy Magdaleny Ogórek, jest silnie związane z TVP z czasów rządów PiS.

Przypomnijmy, że niedawno szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl zapewnił, że nie zamierza wymieniać całej ekipy.

– Wymiana jest bardzo duża, choć nie jest naszym celem traktowanie wszystkich tak samo. Nie chcemy żegnać się z każdym, kto tylko przewinął się przez TVP czy TVP Info od 2015 roku. Choć oczywiście stawiamy przede wszystkim na nowe twarze – wyjaśnił Grzegorz Sajór.