Miller wspomina spotkania z Holecką. "Żaliła mi się"

Mateusz Przyborowski

Leszek Miller stwierdził w najnowszym wywiadzie, że przed laty Danuta Holecka żaliła mu się, iż "jest niedoceniana" w pracy, a "kiedy dostała szansę, żeby się zrewanżować, to tę szansę wykorzystała". – Ludzie, którzy mają ambicje, są zdolni do bardzo wielu rzeczy – powiedział były premier. Opowiedział też o rozmowie z Magdaleną Ogórek, która zaprosiła go do studia TVP Info.