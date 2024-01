Maciej Orłoś poprowadził pierwsze wydanie "Teleexpressu" po tym, jak nowa ekipa rządząca zdecydowanym ruchem rozpoczęła rewolucję w TVP. Lubiany prezenter powrócił w tej roli po blisko ośmiu latach. Teraz wiadomo, że serwis z 4 stycznia śledziło około 2,2 mln widzów. Oglądalność była więc nieco mniejsza niż przed zmianą władzy.

"Teleexpress" z Maciejem Orłosiem. Wiadomo, ilu widzów obejrzało pierwsze wydanie Fot. Zrzut ekranu / teleexpress.tvp.pl

Jak podają Wirtualne Media, czwartkowy powrót "Teleexpressu" do Telewizji Polskiej śledziło średnio 1,8 mln widzów w TVP1 oraz 342 tys. w TVP Info i 42 tys. w TVP Polonia. W sumie dało to wynik 2 mln 180 tys. widzów. Tak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł branżowy portal.

"Teleexpress" z Maciejem Orłosiem. Oglądalność nieco mniejsza niż przed zmianą władzy

W porównaniu ze średnią oglądalnością "Teleexpressu" w listopadzie ubiegłego roku jest to wynik nieco słabszy – przed zmianą władz w telewizji publicznej serwis miał średnio 2,5 mln widzów w TVP1 i TVP Info. W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku widownia "Teleexpressu" w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia wyniosła z kolei 2,05 mln osób (1,37 mln w TVP1, 655 tys. w TVP Info i 30 tys. w TVP Polonia).

Emisję "Teleexpressu" zawieszono 20 grudnia 2023, podobnie jak "Wiadomości", "Panoramę" oraz kanały TVP Info, TVP3 i TVP World. Codzienny magazyn emitowany o 17:00 powrócił na antenę w czwartek 4 stycznia. Pierwsze wydanie poprowadził Maciej Orłoś – po blisko ośmiu latach przerwy.

– Witam po krótkiej, 7,5-rocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć. Jak śpiewał Zbigniew Wodecki: lubię wracać tam, gdzie byłem – tymi słowami Orłoś przywitał się z widzami. Stwierdził także, że "Teleexpress" wchodzi na nowe tory. – Będzie jechał szybko, dynamicznie, lekko, punktualnie i rzetelnie – zapewnił prezenter.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w nowym "Teleexpressie" zabrakło z kolei Marka Sierockiego, który przez ponad 35 lat prowadził kącik muzyczny. Zastąpił go 32-letni dziennikarz muzyczny i prezenter Mateusz Jędraś.

A co dalej z Markiem Sierockim? W jego sprawie pojawił się początkowo spory chaos informacyjny. Najpierw donoszono o zwolnieniu dziennikarza. Później nowy prezes publicznej stacji zdementował pogłoski.

– Nie został zwolniony z TVP. Rozmawialiśmy, jesteśmy umówieni na spotkanie zaraz po Nowym Roku. Potencjał i ogromne doświadczenie redaktora Sierockiego na pewno zostanie w telewizji publicznej wykorzystane – powiedział Tomasz Sygut w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Nieco inaczej swoją sytuację opisywał jednak sam Sierocki. – Na pewno sobie odpocznę, nie mam na razie żadnych planów – stwierdził w rozmowie z "Faktem". – Skupię się na radiu. To jest moja praca – dodał.

Oglądalność nowych "Wiadomości", czyli "19:30"

Przypomnijmy też, że wcześniej, bo 21 grudnia 2023, do TVP1 wróciły nowe "Wiadomości". Wieloletni serwis pojawił się nie tylko w nowej odsłonie, ale także pod nową nazwą – "19:30". Jak informowaliśmy w naTemat.pl, pierwsze wydanie przyciągnęło przed telewizory 4,5 mln widzów.

"W Jedynce miał on średnio 4,2 mln widzów (32,6 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 32,11 proc. w komercyjnej 16-49 i 31,3 proc. w komercyjnej 16-59), a w TVP Polonia – 270 tys. i odpowiednio 2,09 proc., 1,96 proc. i 2,43 proc." – podał Press.pl.

W listopadzie 2023 "Wiadomości" TVP oglądało średnio 1,89 mln widzów. Z kolei łączna oglądalność kanałów TVP1 i TVP Info wynosiła 2,71 mln osób.