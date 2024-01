Świat nie kupił narracji o "więźniach politycznych". Tak zachodnie media piszą o Kamińskim i Wąsiku

Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywali od wtorku w Pałacu Prezydenckim. Potem zostali zatrzymani. Jak sytuację w Polsce widzą jednak zagraniczne media? Okazuje się, że Zachód wcale nie kupił narracji PiS o "więźniach politycznych". Serwisy najpierw informowały o przebiegu tego, co się dzieje z politykami PiS, a potem już o samym ich zatrzymaniu.

Świat nie kupił narracji o "więźniach politycznych". Tak widzi to Zachód. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wąsik i Kamiński "ukrywali się" u Dudy. Tak piszą o tym na Zachodzie

Sytuację w Polsce odnotowuje m.in. czołowa agencja prasowa na świecie – Reuters. "Premier Donald Tusk oskarżył prezydenta Andrzeja Dudę o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości po tym, jak we wtorek w Pałacu Prezydenckim pojawiło się dwóch parlamentarzystów, którzy mają trafić do więzienia" – czytamy w tekście agencji.

– Sytuacja jest niewiarygodna. Skazani, mają być przewożeni do izolatki, ale wybierają inne, wygodniejsze miejsce odosobnienia – Pałac Prezydencki – cytują dziennikarze agencji premiera Tuska i podkreślają, że stoi on na czele nowego, prounijnego rządu koalicyjnego w Polsce. Depesza Reuters pojawiła się w innych mediach, w tym amerykańskich jak na portalu U.S. News.

O sytuacji w naszym kraju pisze też ABC News. "Prezydent Polski udzielił schronienia dwóm politykom skazanym za nadużycie władzy, witając w pałacu prezydenckim członków byłej partii rządzącej, których policja miała ich aresztować" – czytamy w artykule, które bazuje na depeszy kolejnej wielkiej agencji prasowej – Associated Press.

Z kolei ważna dla ekonomistów agencja Bloomberg nie ma wątpliwości i swój tekst tytułuje jasno: "Zbiegli prawodawcy wpędzają Polskę w większy chaos polityczny".

"Marszałek polskiego parlamentu ostrzegł, że kraj może pogrążyć się w kryzysie konstytucyjnym, ponieważ prezydent udzielił schronienia dwóm byłym funkcjonariuszom partii rządzącej poszukiwanym przez policję" – poinformowali swoich czytelników dziennikarze tego medium.

Ruch Andrzeja Dudy jest także szeroko komentowany w mediach w Niemczech. Liberalny "Süddeutsche Zeitung" napisał, że przegrana partia PiS w dalszym ciągu próbuje utrudniać funkcjonowanie nowego polskiego rządu Donalda Tuska. "Polski prezydent najwyraźniej spędził wtorkowy wieczór w towarzystwie dwóch przestępców" – czytamy już na samym początku tekstu. Potem poszczególne agencje i media podały informację o tym, że doszło już do zatrzymania polityków PiS w Pałacu Prezydenckim.

Niemieckie media: Tusk oskarża prezydenta Dudę o sabotaż

Natomiast bardziej konserwanty "Münchner Merkur" zauważa, że "Tusk oskarża prezydenta Dudę o sabotaż". W dalszej części relacji napisano, że "wywodzący się z szeregów PiS prezydent przyjął w Pałacu Prezydenckim rano byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i jego sekretarza stanu Macieja Wasika, podczas gdy policja miała ich zabrać do więzienia".

Przypomnijmy: politycy PiS przebywali kilkanaście godzin u Andrzeja Dudy. Wieczorem doszło do ich zatrzymania. "Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu" – napisał w serwisie X Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. A jego szef Marcin Kierwiński napisał krótko: "Wszyscy są równi wobec prawa".

Głos w sprawie szybko zabrała również policja. "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" – podała Komenda Główna Policji.