Rewelacyjne wieści dla fanów "Gwiezdnych Wojen". Będzie film o Mandalorianie, a to nie koniec

Fani "Gwiezdnych wojen" nie mogli chyba liczyć na lepsze wieści. Już oficjalnie wiadomo, że najnowszy film ze świata "Star Wars" opowie o Mandalorianie. Ręce zacierać mogą też subskrybenci Disney+, gdyż potwierdzono realizację drugiego sezonu serialu "Ahsoka".

Będzie film o Mandalorianie i drugi sezon "Ahsoki". Fot. kadr z serialu "The Mandalorian"

Film "The Mandalorian and Grogu"

W ubiegłym roku na konwencie Star Wars Celebration zapowiedziano trzy nowe filmy w uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Do tych projektów dołączył kolejny – właśnie poinformowano o pracach nad filmem "The Mandalorian & Grogu", który zastąpi czwarty sezon serialu "The Mandalorian".

Rzeczona produkcja ze świata "Star Wars" jest jednym z najpopularniejszych seriali Disney+. W głównego bohatera wciela się Pedro Pacal, do którego należał ubiegły rok ze względu na jego występ w serialu "The Last of Us".

"Nowy sezon 'Mandaloriana', choć w swej fabule był hermetyczny, zamknął pewien rozdział z życia Dina Djarina i jego zielonej znajdy. Zrobił to w dość nieoczywisty sposób, którego zapewne nie powstydziłyby się stare tytuły z uniwersum 'Gwiezdnych wojen'. Odsłona poświęcona odbiciu Mandalore oraz opiece nad Grogu doczekała się happy endu bez żadnego haczyka" – recenzowała dla naTemat ostatnią odsłonę produkcji Disney+ Zuzanna Tomaszewicz.

Póki co nie wiadomo, kiedy można się spodziewać premiery produkcji. Wstępnie Disney ma zarezerwowany 22 maja i 18 grudnia na premiery produkcji Lucasfilm, jednak wyznaczono je przed strajkami w Hollywood.

Kontynuacja "Ahsoki"

Kolejna dobra wiadomość dla fanów "Gwiezdnych wojen" to potwierdzenie realizacji drugiego sezonu "Ahsoki". Serial był ubiegłorocznym hitem i jednym z najchętniej oglądanych seriali Disney+.

"Nie tak bardzo dawno temu w naszej galaktyce narodziła się postać Ahsoki, która w ogóle nie pojawiła się w głównej sadze 'Gwiezdnych wojen', a którą pokochali nawet najbardziej konserwatywni fani uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa. Długo musieli czekać na poświęcony niej serial, ale warto było. To najbardziej gwiezdnowojenny serial aktorski, jaki powstał. Ma magię i rozmach, za którymi tak bardzo wielu z nas tęskniło, oglądając poprzednie produkcje Disney+" – recenzował dla naTemat Bartosz Godziński.

W tytułową bohaterkę serialu wciela się Rosario Dawson ("Lekomania", "DMZ"). Ahsoka po raz pierwszy została przedstawiona w animowanym filmie z "Gwiezdne wojny: Wojny klonów" z 2008 roku, a następnie można było ją zobaczyć w animowanych serialach "Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów" i "Star Wars: Rebelianci".

Twórcą tej bohaterki jest Dave Filoni, który razem z Jonem Favreau trzyma pieczę nad wszystkimi aktorskimi serialami "Star Wars" na Disney+. Sama Dawson zanim dostała osobny serial pojawiła się jako Ahsoka we wspomnianym "The Mandalorian" w "Księdze Boby Fetta".

Poza dwoma nowym filmem i drugi serialem "Ahsoki" w produkcji jest również drugi sezon "Andora" oraz nowy serial "The Acolyte".