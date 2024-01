Serialowo ten rok zapowiada się NIESAMOWICIE. Zebraliśmy najbardziej wyczekiwane tytuły 2024 roku

Co czeka nas dobrego w przyszłym roku? Na pewno... seriale. "Detektyw" z Jodie Foster, trzeci sezon "Bridgertonów", "Forst" z Borysem Szycem, aktorska wersja "Awatara: Ostatniego władcy wiatru", drugi sezon "Rodu smoka"... Będzie tego sporo, a ten serialowy rok zapowiada się naprawdę znakomicie. Wybraliśmy 28 najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych premier 2024 roku – oto serialowy przewodnik po serwisach streamingowych na najbliższe 366 dni.

W tym roku czeka nas dużo serialowego dobra Fot. Kadry z seriali "Władcy przestworzy", "Awatar: Ostatni władca wiatru" i "Forst" / materiały prasowe

Dla ułatwienia uszeregowaliśmy premiery seriali 2024 roku według serwisów streamingowych i chronologicznie. Niektóre seriale nie mają jeszcze ogłoszonego dnia premiery. Warto również pamiętać, że ta może się zmienić.

Premiery seriali 2024 na Disney Plus

Wybraliśmy jedynie te seriale, których premiera w 2024 roku została już ogłoszona. Zabrakło m.in. trzeciego sezonu "The Bear", ponieważ producenci nie potwierdzają na razie tegorocznej daty. Czekamy także na "Daredevil: Born Again", czyli nowy serial o Daredevilu, tym razem pod szyldem Disney Plus (wcześniejszy zrobił go Netflix). On także może pojawić się w tym roku, ale... wcale nie musi.

Z seriali już zapowiedzianych warto mieć również na oko "Feud: Capote vs. the Swans", drugą cześć antologii "Konflikt" Ryana Murphy'ego ("American Horror Story", "American Crime Story"), która opowie o o konflikcie między pisarzem Trumanem Capote'em a kobietach z socjety zwanych "Łabędziami".

Echo

Premiera? 9 stycznia

Ile? 5 odcinków

"Echo" to kolejny serial Marvela i będzie częścią Piątej Fazy MCU. Pokaże dalsze losy bohaterki, którą poznaliśmy już w serialu "Hawkeye", niesłyszącej Mayi Lopez (Alaqua Cox). Powróci też znany z "Daredevila" Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio).

"Echo" jest reklamowane jako mroczniejszy i poważniejszy serial MCU, który nie będzie stronić od przemocy i krwawych scen, o czym świadczy chociażby oznaczenie TV-MA (Tylko dla dorosłych widzów) – pierwsze dla marvelowskiej produkcji Disney+. Z pewnością możemy się jednak spodziewać gościnnych występów gwiazd MCU, w tym Daredevila (Charlie Cox).

Szogun (Shōgun)

Premiera? 27 lutego

Ile? 10 odcinków

"Szogun" już po zwiastunie wygląda na iście epickie widowisko. To historyczny dramat oparty na słynnej powieści Jamesa Clavella z 1975 roku (ekranizowanej już w 1980 roku w postaci miniserialu), która ma być "największą i najambitniejszą" produkcją w historii stacji FX. Serial, który pokaże równocześnie Disney Plus, zapowiadany jest jako "saga o pasji i władzy w czasach feudalnej Japonii". Brytyjsko-amerykańska produkcja będzie miała dialogi w dwóch językach: angielskim i japońskim.

Agatha: Darkhold Diares

Premiera? jesień 2024

Ile? 9 odcinków

"Agatha: Darkhold Diares" to kolejny serial Marvela w tym roku i wyczekiwany spin-off "WandaVision", którego czarownica Agatha Harkness (Kathryn Hahn) była jedną z bohaterek. Tytuł będzie częścią Piątej Fazy MCU i wystąpią w nim również m.in. Aubrey Plaza ("Biały Lotos"), Joe Locke ("Heartstopper") i gwiazda Broadwayu Patti LuPone. "Po wydostaniu się ze Westview w New Jersey, w którym była uwięziona, Agatha Harkness nie ma już swoich mocy. Poszukuje nieoczekiwanych sojuszników, aby dołączyli do niej w jej misji odzyskania dawnej siły" – brzmi ogólny opis serialu.

Star Wars: The Acolyte

Premiera? 2024 rok

Ile? 8 odcinków

"The Acolyte" to serial "Gwiezdnych wojen". Produkcja będzie dziać się w ostatnich dniach ery Wielkiej Republiki, około stu lat przed "Gwiezdnymi wojnami: częścią I – Mrocznym widmem". Skupi się na byłej padawance (Amandla Stenberg), która ponownie połączy siły ze swoim mistrzem Jedi (gwiazda "Squid Game" Lee Jung-jae), aby rozwikłać serię zbrodni. Produkcja Leslye Headland pokaże świat "mrocznych tajemnic i budzących się ciemnych mocy".

Star Wars: Skeleton Crew

Premiera? 2024 rok

Ile? 8 odcinków

Kolejny serial "Star Wars" to "Skeleton Crew", który będzie dział się po "Powrocie Jedi", czyli w tym samym czasie, co "The Mandalorian". To historia o dojrzewaniu (coming-of-age story), a w jednej z głównych ról wystąpi Jude Law. Jak czytamy w opisie, "Star Wars: Skeleton Crew" opowie o czwórce nastolatków, które zgubiły się w galaktyce i będą próbować wrócić na rodzinną planetę.

Premiery seriali 2024 na Apple TV+

Apple TV+, które przyzwyczaiło widzów do znakomitych seriali, na razie dawkuje swoje zapowiedzi na ten rok. Premier będzie jednak więcej, jak np. serial science fiction "Sugar" z Colinem Farrellem ("Duchy z Inisherin") czy "Disclaimer", miniserial Alfonsa Cuaróna ("Roma").

Władcy przestworzy (Masters of the Air)

Premiera? 26 stycznia

Ile? 9 odcinków

"Władcy przestworzy" (ang. "Masters of the Air") to serial wojenny na podstawie książki Donalda L. Millera, który skupi się na słynnej 100. Grupy Bombowej Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, która nazywana jest "Krwawą Setką" z powodu strat odniesionych podczas II wojny światowej.

Produkcja, która jednym z reżyserów jest Cary Joji Fukunaga ("Nie czas umierać"), jest serialem-towarzyszem dla "Kompanii braci" i "Pacyfiku". Co więcej, ma niesamowitą obsadę złożoną z nowych gwiazd kina: Austina Butlera ("Elvis"), Barry'ego Keoghana ("Duchy Inisherin"), Calluma Turnera ("Fantastyczne zwierzęta") i Ncutiego Gatwy ("Sex Education", nowy "Doktor Who"). W serialu pojawią się także syn Jude'a Law, Raff Law oraz Joanna Kulig, a producentami są Tom Hanks i Steven Spielberg.

The New Look

Premiera? 14 lutego

Ile? 9 odcinków

"The New Look" pokaże początki słynnego francuskiego projektanta mody Christiana Diora, założyciela jednego z największych domów mody, twórcy historycznej kolekcji New Look. Akcja rozpoczyna się po II wojnie światowej w Paryżu, a w Diora wcieli się Ben Mendelsohn ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", "Kapitan Marvel", "Sekretna inwazja").

Coco Chanel zagra Juliette Binoche, Catherine Dior, siostrę Christiana – Maisie Williams ("Gra o tron), a w obsadzie pojawią się także takie gwiazdy jak: John Malkovich, Glenn Close i Emily Mortimer ("Wszystko gra").

Manhunt

Premiera? 15 marca

Ile? 7 odcinków

"Manhunt" jest oparty na książce Jamesa L. Swansona i opowie o 12-dniowej obławie na Johna Wilkesa Bootha, który 14 kwietnia 1865 roku zastrzelił amerykańskiego prezydenta Abrahama Lincolna. Zapowiadany jest jako połączenie thrillera i fikcji historycznej, a w serialu wystąpią m.in. Tobias Menzies ("The Crown"), Anthony Boyle ("Tetris"), Will Harrison ("Daisy Jones & The Six"), Patton Oswalt ("Diabli nadali") i Matt Walsh ("Figurantka").

Premiery seriali 2024 na Netfliksie

Netflix przyzwyczaił nas do największej liczby premier. Poniżej wymieniamy te największe, ale warto też mieć na oku m.in. "Braci Sun" z oscarową Michelle Yeoh (premiera: 4 stycznia), "Griseldę" z Sofią Vergarą jako szefową kolumbijskiego kartelu (25 stycznia), drugi sezon animowanego "Arcane" (listopad) czy trzeci sezon "Heartstoppera", czwarty "Umbrella Academy" i piąty "Ty" (ich dokładnych dat nie podano).

Niewykluczone również, że końcówka roku stanie pod znakiem drugiego sezonu "Wednesday", ale nowe odcinki hitu z Jenną Ortegą mogą pojawić się również dopiero w 2025 roku. Skąd to opóźnienie? Winę za nie ponoszą ubiegłoroczne strajki w Hollywood.

Forst

Premiera? 11 stycznia

Ile? Nie podano liczby odcinków

Polskich widzów z pewnością bardzo zainteresuje kryminalny serial "Forst" oparty na serii z komisarzem Wiktorem Forstem autorstwa Remigiusza Mróza z Borysem Szycem w tytułowej roli. "Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej" – czytamy w oficjalnym opisie.

Awatar: Ostatni władca wiatru (Awatar: The Last Airbender)

Premiera? 22 lutego

Ile? 10 odcinków

"Awatar: Legenda Aanga" to kultowy amerykański serial animowany (2005-2008) uważany przez wielu za arcydzieło. Pierwsza próba przełożenia go na film aktorski była porażką: "Ostatni władca wiatru" M. Night Shyamalana ("Znaki", "Szósty zmysł") z 2010 roku dostał Złotą Malinę za najgorszy film i reżyserię. Teraz drugą próbę adaptacji live-action podejmuje Netflix, tym razem w postaci serialu.

"Cztery narody żyły kiedyś w harmonii, a Awatar, władca żywiołów, utrzymywał między nimi pokój. Jednak wszystko zmieniło się, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza, co było pierwszym krokiem Władców Ognia ku podbojowi całego świata. 'Awatar: Ostatni władca wiatru' to historia Nomady Powietrza o imieniu Aang, który budzi się w świecie spustoszonym przez wojnę. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi Sokką i Katarą wyrusza w pełną przygód podróż, by zająć należne mu miejsce kolejnego Awatara" – brzmi opis "Awatar: The Last Airbender".

Rojst Millenium

Premiera? 28 lutego

Ile? 6 odcinków

"Rojst Millenium" to już trzecia odsłona serialu Jana Holoubka i Kaspra Bajona. Tym razem akcja dziać się będzie w 1999 roku, u progu nowego millenium. O czym opowie? W lesie na Grontach odnaleziono szkielet kobiety z naszyjnikiem. Mniej więcej w tym samym czasie w hotelu "Centrum" podczas urodzinowego bankietu dochodzi do zabójstwa. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? Bohaterowie serialu będą się musieli cofnąć aż do lat 60., by poznać prawdę.

W serialu ponownie zobaczymy bohaterów znanych z poprzednich sezonów, w których wcielają się Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Piotr Fronczewski, Agnieszka Żulewska oraz Michał Pawlik. Dołączą do nich m.in. Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt ("Wielka woda"), Filip Pławiak ("Prosta historia o morderstwie") i Michalina Łabacz ("Wołyń"). "Rojst Millenium" będzie finałem całej trylogii.

Problem trzech ciał (3 Body Problem)

Premiera? 21 marca

Ile? Nie podano liczby odcinków

"Problem trzech ciał" to serial science fiction David Benioffa i D.B. Weissa, showrunnerów "Gry o tron", której ostatnie sezony – oparte już nie na książkach Martina, ale oryginalnym scenariuszu – nie spotkały się z uznaniem widzów. Tym razem twórcy mieli jednak do dyspozycji pełny materiał źródłowy, znakomitą powieść chińskiego pisarza Cixina Liu.

Produkcja zapowiadana jest jako "oszałamiający nowy serial, jakiego świat jeszcze nie widział". "Ye Wenjie to astrofizyczka, która była świadkiem brutalnego morderstwa swojego ojca podczas chińskiej rewolucji kulturalnej. Później została wcielona do wojska z powodu jej naukowego wykształcenia i wysłana do tajnej bazy radarowej w odległym regionie Chin. Jej przełomowa decyzja z lat 60. ma swoje skutki w innej przestrzeni i innym czasie, dotykając grupę współczesnych naukowców, którzy są zmuszeni do stawienia czoła największemu zagrożeniu ludzkości" – brzmi opis.

Bridgertonowie, trzeci sezon (Bridgerton)

Premiera? Część pierwsza 16 maja, część druga 13 czerwca

Ile? 8 odcinków

"Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na powieściach Julii Quinn, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, błyskawicznie stał się olbrzymim hitem Netflixa i doczekał się już nawet świetnego spin-offu "Królowa Charlotta". Drugi sezon zrobił furorę 2 marcu 2022 roku, więc fani długo musieli czekać na trzecią część.

Do tej pory scenarzyści "Bridgertonów" byli wierni książkowej chronologii (cykl składa się z ośmiu powieści). Tym razem Netflix zdecydował się zmienić kolejność, a fabuła trzeciego sezonu nie będzie kręcić się wokół Benedicta (Luke Thompson), a jego młodszego brata Colina Bridgertona (Luke Newton). Skupi się też na Penelope Featherington (Nicola Coughlan), czyli Lady Whistledown, która od lat kocha się w Colinie.

Premiery seriali 2024 na Amazon Prime Video

Z oferty Prime Video na ten rok wybraliśmy głównie nowości. Czekają nas jednak również kontynuacje, jak drugi sezon "Pierścieni władzy". Dokładnej daty premiery tego serialu osadzonego w świecie "Władcy pierścieni" jednak nie podano.

Emigrantki (Expats)

Premiera? 26 stycznia

Ile? 6 odcinków

"Emigrantki" to serial Lulu Wang ("Kłamstewko") z Nicole Kidman, Sarayu Blue ("Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze") i Ji-young Yoow ("Niebo jest wszędzie") w obsadzie. Dramat opowie o losach grupy kobiet w Hongkongu. "Jedno spotkanie zapoczątkowuje serię przełomowych wydarzeń, które zmuszają nasze bohaterki do znalezienia równowagi pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością" – brzmi opis.

Pan i pani Smith (Mr. & Mrs. Smith)

Premiera? 2 lutego

Ile? 8 odcinków

"Pan i pani Smith" to kolejna wersja historii o małżeństwie agentów po komedii Alfreda Hitchcocka z 1941 roku i hitowym filmie z 2005 roku z Angeliną Jolie i Bradem Pittem. Tym razem w głównych bohaterów wcielą się Donald Glover ("Atlanta") i Maya Erskine ("Obi-Wan Kenobi"), którzy odkryją, że mimo zaaranżowanego związku małżeńskiego naprawdę się w sobie zakochują, co może zagrozić ich misji. Glover jest również, obok Franceski Sloane, showrunnerem serialu.

Fallout

Premiera? 12 kwietnia

Ile? 8 odcinków

"Fallout" to długa wyczekiwana serialowa adaptacja kultowej gry wideo. Postapokaliptyczna produkcja dzieje się 200 lat po zagładzie nuklearnej. Życie na naszej planecie jednak przetrwało – części populacji udało się skryć w schronach osadzonych głęboko pod ziemią zwanych Kryptami. Inni albo zginęli, albo zostali poddani promieniowaniu i mutacjom, albo zaczęli formować dzikie bandy.

"Fallout" koncentruje się na jednej z mieszkanek Krypt, która postanawia wyjść na powierzchnię i udać się w niebezpieczną podróż na pustkowie wokół zrujnowanego Los Angeles. Lucy zagra Ella Purnell ("Yellowjackets"), a w jej ojca wcieli się Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks").

The Boys, czwarty sezon

Premiera? 2024 rok

Ile? 8 odcinków

Jak ocenił Bartosz Godziński z naTemat, "wszystkie superbohaterskie seriale Marvela mogą czyścić pelerynę temu niepozornemu serialowi Prime Video". Uwielbiani, kontrowersyjni "The Boys" o narcystycznych superbohaterach i zepsutym świecie powrócą już w tym roku z czwartym sezonem, a do obsady dołączą m.in. Simon Pegg ("Mission Impossible") i Jeffrey Dean Morgan ("The Walking Dead"). W międzyczasie serial doczekał się spin-offu, czyli "Gen V".

Premiery seriali 2024 na SkyShowtime

SkyShowtime jest w tym roku ambitny: szykują się naprawdę ciekawe propozycje. Wybraliśmy te najciekawsze, ale czekają nas również m.in. drugi sezon "Halo", "Knuckles" ze świata jeża Sonica czy "Ted", czyli serialowy prequel filmów z Markiem Wahlbergiem.

The Curse

Premiera? 5 stycznia

Ile? 10 odcinków

"The Curse" to połączenie czarnej komedii, satyry i thrillera, której gwiazdami są Emma Stone ("La La Land) i Nathan Fielder ("Próba generalna") oraz Benny Safdie ("Oppenheimer"). Serial opowiada o małżeństwie, które próbuje zbudować swój ekologiczny dom. Wszystko komplikuje się, gdy pewien ekscentryczny producent telewizyjny zaczyna interesować się ich historią. Gdy para zacznie podejmować wątpliwe etycznie decyzje, będzie to mieć destrukcyjny wpływ na ich związek.

Mary i George (Mary & George)

Premiera? 2024 rok

Ile? 7 odcinków

"Mary i George" to brytyjski historyczny serial osadzony w XVII wieku, który opowie o dwóch prawdziwych postaciach: Mary Villiers, hrabinie Buckingham i jej synu George'u, księciu Buckingham. Oboje spiskowali, mordowali i uwodzili, aby wkupić się w łaski króla Jakuba I i awansować na angielskim dworze. Dzięki temu stali się jego zaufanymi doradcami. W rolach głównych Julianne Moore i Nicholas Galitzine ("Purpurowe serca").

Tatuażysta z Auschwitz (The Tattooist of Auschwitz)

Premiera? 2024 rok

Ile? 6 odcinków

"Tatuażysta z Auschwitz" będzie adaptacją bestsellerowej (a jednocześnie krytykowanej) powieści o Holokauście autorstwa Heather Morris. To oparta na faktach historia Żyda Lale'a Sokołowa, który trafia do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie tatuuje numery identyfikacyjne więźniom. Pewnego dnia zakochuje sie w nowej więźniarce, Gicie i postanawia ją uratować.

W serialu grają: Harvey Keitel ("Fortepian"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Jonah Hauer-King ("Mała syrenka") i polska aktorka Anna Próchniak ("Miasto 44"), która wcieli się w Gitę. Muzykę skomponowali sam Hans Zimmer oraz Kara Talve.

Premiery seriali 2024 na HBO Max

HBO Max w tym roku nie zwalnia tempa i szykuje sporo intrygujących premier, w tym dwie kontynuacje swoich hitów. Co jeszcze zobaczymy?

Detektyw: Kraina nocy ("True Detective: Night Country")

Premiera? 14 stycznia

Ile? 6 odcinków

"Detektyw: Kraina nocy" to czwarty sezon "Detektywa", kryminalnej antologii. Tym razem w głównych rolach wystepują dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster oraz Kali Reis ("Na pięści"), a showrunnerką, reżyserką i scenarzystką jest Issa López.

"Gdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę, detektyw Liz Danvers i Evangeline Navarro będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem" – brzmi opis czwartego "Detektywa".

Reżim (The Regime)

Premiera? 3 marca

Ile? 6 odcinków

Serial "Reżim", który ma być polityczną satyrą, pokazuje historię pewnego współczesnego europejskiego reżimu powoli chylącego się ku upadkowi. W roli dyktatorki zobaczymy Kate Winslet, a towarzyszyć jej będą m.in. Matthias Schoenaerts ("Z krwi i kości"), Andrea Riseborough ("Dla Leslie"), Martha Plimpton ("Żona idealna") oraz Hugh Grant.

Ród Smoka, drugi sezon (House of the Dragon)

Premiera? lato 2024

Ile? 8 odcinków

"Ród smoka" to serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew" George'a R.R. Martina i prequel "Gry o tron". Produkcja HBO skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), a jej pierwszy sezon był olbrzymim hitem.

Po pierwszym zwiastunie możemy wnioskować, że w drugim sezonie "Rodu smoka" zobaczymy więcej bitew na grzbietach smoków, a także brutalniejszy konflikt między Rhaenyrą Targaryen (Emma D'Arcy), a jej macochą i byłą przyjaciółką Alicent Hightower (Olivia Cooke).

Pingwin (The Penguin)

Premiera? koniec 2024 roku

Ile? 8 odcinków

"Pingwin" to spin-off "Batmana" z 2022 roku, który skoncentruje się na Pingwinie, komiksowym złoczyńcy, w którego ponownie wcieli się Colin Farrell (nie do poznania dzięki niesamowitej charakteryzacji). Kryminalny dramat osadzony w świecie DC Comics pokaże, jak Oswald "Oz" Cobblepot doszedł na sam szczyt władzy w kryminalnym światku Gotham. Obok Farrella w serialu zobaczymy Cristin Milioti ("Jak poznałem Waszą matkę?").

Dune: Prophecy

Premiera? koniec 2024 roku

Ile? Liczby odcinków nie podano

"Dune: Prophecy" (wcześniejszy tytuł to "Dune: The Sisterhood") to serialowy spin-off "Diuny" Denisa Villeneuve, której druga część ukaże się w kinach (po sporym opóźnieniu) 15 marca. Serial osadzony w świecie stworzonym przez pisarza Franka Herberta będzie dziać się 10 tysięcy lat przed "Diuną" i opowie o dwóch siostrach, Valyi i Tuli Harkonnen, które walczą ze złowrogimi siłami i założą potężny żeński zakon Bene Gesserit. W rolach głównych wystąpią Emily Watson ("Czarnobyl") i Olivia Williams ("The Crown").

Premiery seriali 2024 na CANAL+

Co nowego w 2024 roku obejrzymy na CANAL+? Czekają nas trzy zupełnie nowe polskie seriale.

Kiedy ślub?

Premiera? luty 2024 rok

Ile? 8 odcinków

"Nowy serial CANAL+ to historia pary teoretycznie doskonałej, która przeżyła razem najpiękniejsze chwile, a dziś… chce się rozstać. Duet tuż przed trzydziestką: Wanda (Maria Dębska) i Tosiek (Eryk Kulm Jr.), chociaż tak różni, od czasów liceum tworzą zgrany związek, który z biegiem czasu po prostu się wypala. Zamiast weselnych dzwonów nadchodzi rozstanie" – brzmi opis serialu "Kiedy ślub?".

Reżyserami są Piotr Domalewski ("Cicha noc") i Łukasz Ostalski ("Gry rodzinne"), a polska produkcja zapowiadana jest jako "komediodramat opowiadający w naturalny sposób o świecie dzisiejszych młodych ludzi, ze współczesnymi dialogami i ironicznym, inteligentnym humorem".

Prosta sprawa

Premiera? wiosna 2024 rok

Ile? Liczby odcinków nie podano

"Prosta sprawa" to adaptacja thrillera Wojciecha Chmielarza, który dzieje się na Dolnym Śląsku. To mocna i pełna akcji opowieść o bezimiennym bohaterze (Mateusz Damięcki), który chce spłacić dług człowiekowi, który wiele lat temu pożyczył mu bezinteresownie pieniądze, a obecnie jest zamieszany w konflikt z lokalnymi gangsterami. Kiedy Bezimienny szuka sprawiedliwości, wpada w sam środek mafijnych pojedynków w Karkonoszach.

Reżyserem serialu "Prosta sprawa" jest Cyprian T. Olencki ("Furioza"), a w obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Adamczyk jako szef jeleniogórskiej mafii, Magdalena Wieczorek ("Zadra"), Mateusz Więcławek ("Wesele") i Izabela Kuna ("Teściowie").

Czarne stokrotki

Premiera? 2024 rok

Ile? Liczby odcinków nie podano

"Czarne stokrotki" w reżyserii Mariusza Paleja ("Detektyw Bruno") i ze scenariuszem stworzonym na podstawie koncepcji Dominiki Prejdovej oraz Agnieszki Szpili to chyba najbardziej intrygująca polska propozycja serialowa tego roku. To kryminał i thriller z wątkami supernaturalnymi, który został już wyróżniony przez amerykański magazyn "Variety".

"Lena (Karolina Kominek), ekscentryczna geolożka, po nagłym powrocie do pełnego ech przeszłości Wałbrzycha, musi zmierzyć się z największym strachem, jakiego może doświadczyć rodzic. Jej nastoletnia córka, z którą od lat nie mogła utrzymywać kontaktu, znika wraz z grupą dzieci z przedszkola, którymi się opiekowała. Trop prowadzi do podziemnego świata opuszczonych tuneli i przeszłości miasta, sięgającej II wojny światowej. Razem z policjantem Rafałem (Dawid Ogrodnik), swoim przyjacielem z dzieciństwa, Lena odkrywa mrożące krew w żyłach powiązanie zniknięcia dzieci z działalnością lokalnej filantropki (Edyta Olszówka). Tajemnicze wizje głównej bohaterki mogą okazać się kluczem do rozwiązania sprawy" – brzmi opis "Czarnych stokrotek".