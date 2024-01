Nie zgadniecie, o czym rozmawiali Cichopek i Kurzajewski w "PnŚ". Długo nie mówiło się o tym w TVP

Joanna Stawczyk

O statnio poinformowano, że program "Pytanie na Śniadanie" zyskał nową dyrektorkę. Wygląda na to, że Kinga Dobrzyńska przywraca do dyskusji tematy, które były skutecznie omijane w minionych latach. Niedawno w studio gościły pary jednopłciowe. Tym razem do śniadaniówki zaproszono małżeństwo, które opowiedziało o swoich doświadczeniach z in vitro, a także specjalistę leczenia niepłodności.