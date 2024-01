Znani pisarze wymownie o aferze z Kamińskim i Wąsikiem. "Gdybym wymyślił taki scenariusz..."

Przypomnijmy, że politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek (9 stycznia) przed godziną 20:00 przez stołecznych policjantów i MSWiA w Pałacu Prezydenckim, w którym od rana próbowali schronić się przed "odsiadką". Na temat sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wypowiedzieli się znani, polscy pisarze. Remigiusz Mróz i Jakub Żulczyk zamieścili w mediach społecznościowych wymowne wpisy. Stwierdzili, że to historia, na której spokojnie można by było oprzeć scenariusz.

Mróz i Żulczyk o zatrzymaniu PiSowców. "Gdybym wymyślił taki scenariusz..." Fot. Damian Klamka/East News; Adam Jankowski/REPORTER

Mróz i Żulczyk o zatrzymaniu PiS-owców. "Gdybym wymyślił taki scenariusz..."

We wtorek (9 stycznia) mundurowi weszli do budynku przy Krakowskim Przedmieściu pod nieobecność Andrzeja Dudy, który w tym czasie spotykał się z Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. Niedługo później Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

Pierwsza noc spędzona za kratkami musiała być bardzo ciężka dla polityków PiS. Przede wszystkim dla Mariusza Kamińskiego, który po kilkunastu godzinach w areszcie ogłosił, że rozpoczyna strajk głodowy.

"Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dot. pozbawienia mnie mandatu poselskiego, traktuję jako akt zemsty politycznej. W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy" – napisał w oświadczeniu, które odczytał doradca Andrzeja Dudy, Błażej Poboży.

"Żądam natychmiastowego zwolnienia z więzienia wszystkich członków byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego objętych aktem łaski wydanym w 2015 r. przez prezydenta RP" – podkreślił.

Sytuacja szybko stała się przedmiotem różnorodnych żartów w internecie, zarówno tych mniej wyszukanych, jak i bardziej wyrafinowanych. Wydarzenia z ostatnich dni mogłyby przypominać scenariusze z sensacyjnych książek. Nic więc dziwnego, że najbardziej znani autorzy z tej dziedziny zaczęli dostrzegać podobieństwa między aktualnymi wydarzeniami a fabułami swoich powieści.

"Ale gdybym taki scenariusz wymyślił do 'W kręgach władzy', to by wszyscy mówili, że bez sensu, bo całkowicie nierealne" – tak Remigiusz Mróz skomentował aferę z PiS-owcami na platformie X.

Jakub Żulczyk w mediach społecznościowych też nie omieszkał odnieść się do sprawy Wąsika i Kamińskiego.

"Policja ganiała dziś po Pałacu Prezydenckim skazanego na 2 lata więzienia byłego szefa CBA, który to przyszedł schować się u prezydenta, który go nieskutecznie ułaskawił. Ów były szef CBA dostał wyrok za to, że w 2007 roku tak bardzo szukał haków na ministra rolnictwa, że aż sfałszował dokumenty. Ten minister z kolei wszedł do polityki, wysypując zboże na drogi, a trzy lata później popełnił dosyć szemrane samobójstwo. A na Lubimy Czytać dalej p*erdolą, że "Dawno temu w Warszawie" to nierealistyczna książka, bo czeczeńska mafia ma broń palną, a gangsterzy kupują sobie dom na wsi i robią porwania" – napisał.

Nadmieńmy, że 9 stycznia również artyści z kabaretu Neo-Nówka zakpili z polityków PiS. "Nie wiecie gdzie są jakieś tanie noclegi w Warszawie dla dwóch osób, na kilka dni, a może i dłużej?" – zapytali artyści na platformie X. Do akcji wkroczyli internuaci.

"Z tego, co słyszałem, to u Andrzeja, Pensjonat Prezydencki..."; "W pałacu Prezydenckim, jest tam gosposia po germanistyce, tam wszystko przemilczy. Możecie tam hulać przez 24/7. Stół szwedzki na nartach Andrzeja, świetny dobór alkoholi, owoców mórz, słodyczy itp. Jesz i pijesz do oporu. Nie martw się o rachunek, płacimy my"; "Pensjonat u Jędrusia"; "Miejscówka 'U Dudy'. Żarcie podobno wypasione. I błoga cisza. Żony właściciela w zasadzie nie słychać w ogóle"; "Schronisko pod trzema piratami" – komentowano.