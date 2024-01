Gwiazdor "Saltburn" mógł stracić rękę. Złapał niebezpieczną bakterię

Film "Saltburn" podbija w ostatnich miesiącach media społecznościowe. Jak się okazuje, przed kręceniem swojego poprzedniego filmu Barry Keoghan złapał niebezpieczną bakterię. Irlandzki aktor był o włos od amputacji ręki. Cierpiał na martwicze zapalenie powięzi.

Barry Keoghan złapał bakterię pożerającą ludzkie mięso. Fot. Album Online / East News

Barry Keoghan złapał mięsożerną bakterię

Barry Keoghan uchodzi obecnie za jednego z najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia w Hollywood. Zasłynął m.in. z występu w filmie "Zabicie świętego jelenia" Yórgosa Lánthimosa ("Biedne istoty"), "Duchy Inisherin" z Colinem Farrellem, a także "Dunkierka" Christophera Nolana.

Ostatnio zachwycił widzów rolą w głośnej satyrze "Saltburn" w reżyserii Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"). Irlandzki aktor zagrał w niej Olivera, studenta pierwszego roku w Oksfordzie, który jest zafascynowany bogatym chłopakiem ze swojej uczelni.

Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu "Duchy Inisherin" (i mowa tu o kilku dniach przed pierwszym klapsem na planie) Keoghan miał poważne problemy ze zdrowiem. Zaczęło mu dolegać martwicze zapalenie powięzi.

W rozmowie z magazynem "GQ" reżyser Martin McDonagh zdradził, że martwił się o Keoghana. – Nie jestem pewien, czy brał wtedy dużo leków, ale wydawał się to lekceważyć. Mieliśmy zacząć kręcić za 4 dni, a jego ramię było całe spuchnięte. Powiedział mi tylko: 'Nic mi nie będzie - widzimy się we wtorek'. Szedłem do szpitala z myślą: "Cholera, czy on umrze?", nie mówiąc już o: "Czy w ogóle da radę zagrać w filmie?" – mówił filmowiec.

Przypomnijmy, że martwicze zapalenie powięzi jest rzadką infekcją bakteryjną. Można ją złapać w wyniku skaleczenia się, zadrapania, bądź ukąszenia owada. Jedna na pięć osób umiera z powodu tej dolegliwości, która w najgorszych przypadkach może objawić się niewydolnością narządów i sepsą.

Keoghan wspomniał w ostatnim wywiadzie z "GQ", że lekarze rozważali u niego amputację ręki. Wówczas pytał się lekarzy: "Nie umrę, prawda?". Oni odpowiadali mu: "No cóż, tego nie wiemy". Aktorowi na szczęście po mięsożernej bakterii pozostała tylko blizna w kształcie węża na ramieniu.

O czym jest film "Saltburn"?

Głównym bohaterem "Saltburn" jest Olivier Quick, nieśmiały student, któremu wpada w oko przystojny i bogaty Felix Catton. W końcu obaj się zaprzyjaźniają, a Oliver ma zaszczyt spędzić wakacje w rodzinnym pałacu kolegi.

W dziele Emerald Fennell oprócz Keoghana wystąpili również Jacob Elordi ("Euforia"), Rosamund Pike ("Koło czasu"), Richardowi E. Grant ("Czy mi kiedyś wybaczysz?") i Alison Oliver ("Rozmowy z przyjaciółmi"). Film można obejrzeć na platformie Amazon Prime Video.

"'Saltburn' jest pięknym teledyskiem z fabułą, której daleko do miana przełomowej. W filmie czuć ducha lat 00., który kusi starymi dobrymi czasami pełnymi beztroski. Nominację do Oscara z pewnością zgarnie, ale dzięki pustej nostalgii statuetki raczej nie zabierze ze sobą do domu" – czytamy w recenzji w naTemat.

