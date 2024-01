Papież Franciszek ma poważne problemy ze zdrowiem. Nie mógł nawet odczytać przmówienia

Papież Franciszek jest chory, tę informację postanowił przekazać sam. Stało się to w czasie jego ostatniej audiencji dla grupy z Francji. Papież słabym głosem przeprosił wszystkich zebranych, wyjaśniając, że nie jest w stanie przeczytać swojego przemówienia na głos. Przypomnijmy, że zaledwie miesiąc temu papież również nie mógł mówić z powodu zapalenia oskrzeli.

Papież Franciszek zachorował. Ma problem z czytaniem przemówień Fot. Rex Features/East News

Papież Franciszek nie może mówić

Okazuje się, że papież po raz kolejny przechodzi zapalenie oskrzeli, a właściwie, że prawdopodobnie to choroba niedoleczona jeszcze z grudnia, gdy również miał problemy z mówieniem. 87-letni papież miał wtedy poważne zapalenie dróg oddechowych. Z powodu ówczesnych problemów zdrowotnych odwołał podróż na konferencję klimatyczną w Dubaju.

– Chciałbym przeczytać całe przemówienie, ale jest problem, mam lekkie zapalenia oskrzeli – wyjaśnił Ojciec Święty w piątek podczas audiencji dla grupy z Francji.

– Nie mogę dobrze mówić. Jeśli się nie obrazicie, wręczę wam kopię przemówienia. Wybaczcie – dodał.

Warto podkreślić, że poranne spotkania papieżowi jeszcze udało się poprowadzić. Teksty wystąpień odczytywał jednak osłabionym głosem. Przypomnijmy, że w czasie ostatniej choroby gdy przez kilka dni nie mógł mówić, teksty jego przemówień odczytywał ksiądz z Watykanu. Papież przechodził wtedy kurację antybiotykową. Nie można bagatelizować problemów Ojca Świętego, bo ten od dawna zdrowotnie nie jest w najlepszej formie. W lipcu 2021 roku usunięto mu część okrężnicy, w związku z problemami z jelitem, jednak na początku ubiegłego roku dolegliwości wróciły.

Papież Franciszek o III wojnie światowej

Przypomnijmy, że w poniedziałek papież Franciszek wygłosił przemówienie do dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Podczas spotkania zaapelował o zatrzymanie konfliktów na świecie, które jego zdaniem mogą przerodzić się w prawdziwy konflikt globalny. "Świat przeżywa okres coraz większej liczby konfliktów, które powoli przekształcają to, co wielokrotnie nazywałem 'trzecią wojną w kawałkach' w prawdziwy konflikt globalny" – stwierdził papież. Przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego szczególnie potępił ataki wymierzone w zwykłych ludzi. Zaznaczył, że współczesne wojny rzadko rozróżniają cele wojskowe i cywilne. Słowa Franciszka podczas spotkania z dyplomatami wydają się nieco próbą ostudzenia krytyki, która spotkała go podczas niedawnych wystąpień. W sierpniu ubiegłego roku głowa Kościoła rzymskokatolickiego zwróciła się do młodych Rosjan. W swojej wypowiedzi Franciszek nawiązał do imperialistycznych zapędów, które propaguje Kreml, dodatkowo je podbijając. – Jesteście spadkobiercami wielkiej Rosji – takie słowa z ust Papieża Franciszka padły podczas kazania wygłoszonego na Dniach Młodzieży w Petersburgu.

– Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie. Jesteście dziećmi wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych, króla, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium, o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie – powiedział papież.