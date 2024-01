Krzysztof Respondek zmarł nieoczekiwanie 22 grudnia w wieku 54 lat. Tymczasem TVP (oddział w Katowicach) przygotowała specjalny materiał ku pamięci znanego aktora i kabareciarza. Wystąpią w nim jego przyjaciele, znajomi i współpracownicy.

Na antenie TVP zostanie wyemitowany materiał o Krzysztofie Respondku. Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Program o Krzysztofie Respondku w TVP. "Kto wie, może uda nam się nawet pośmiać?"

Choć od śmierci Krzysztofa Respondka minęły już trzy tygodnie, to w niedziele (14 stycznia) w TVP Katowice ma zostać wyemitowany poświęcony mu program.

"Wielokrotnie gościł na antenie TVP Katowice i rozśmieszał wszystkich do łez. Od 22 grudnia wiemy, że już więcej do żadnego programu nie przyjdzie. Ale to On będzie bohaterem najbliższego wydania 'Dej pozór. Szoł tok Izoldy Czmok'" – poinformowano.

Dokładnie o godzinie 19:10 ruszy wspomniany format. Co będziemy mogli w nim zobaczyć?

O Krzysztofie będą opowiadać jego przyjaciele, znajomi i współpracownicy: Krzysztof Hanke, Robert Talarczyk, Magdalena Piekorz, Olga Bończyk, Michał Bajor, Grzegorz Poloczek, Maciej Pieprzyca, Piotr Kupicha. Będą fragmenty archiwalnych programów, Jego skecze, piosenki i bardzo dużo dobrych wspomnień. Bądźcie z nami w niedzielę, 14 stycznia, o godzinie 19.10. Powspominamy Krzysia razem. Kto wie, może uda nam się nawet pośmiać? Krzysztof zawsze powtarzał, że humor jest jednym antidotum na zło tego świata. TVP Katowice

Kariera i odejście Respondka

Przypomnijmy: Krzysztof Respondek spełniał się jako aktor, kabareciarz i wokalista. Niezwykle utalentowany i wszechstronny zyskał masową popularność po tym, jak wygrał 3. edycję programu "Jak oni śpiewają". Pod koniec grudnia 2023 roku o jego śmierci jako pierwszy poinformował przyjaciel Krzysztof Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał.

Co było przyczyną śmierci Respondka? Hanke w rozmowie z portalem Ślązag przekazał, że 54-latek doznał zawału serca. – Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala, do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – opisał.

– W karetce nastąpił kryzys i zaczęła się reanimacja, która trwała prawie godzinę. Potem Krzyś trafił od razu na stół operacyjny. To była bardzo skomplikowana operacja w klinice Religi w Zabrzu. Krzysztofowi wszczepiono bajpasy, operację przeżył, niestety, potem okazało się, że mózg nie pracuje – opowiadała z kolei Beata Harasimowicz, przyjaciółka Respondka w "Fakcie".

– Gdy przeżył operację, byliśmy dobrej myśli. (...) On się na nic nie skarżył. Prowadził zdrowe życie, nie pił, nie palił, grał w tenisa. Jestem w szoku, całe środowisko jest w szoku. Łączę się w bólu z Kasią, ich córkami, z Krzysiem Hanke, który traktował go jak brata – dodała.

Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbył się 30 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30 w kościele św. apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Po mszy urna z prochami artysty została pochowana na miejscowym cmentarzu komunalnym.