Prezydent Duda reaguje na decyzję Bodnara. Zaplanował pilne spotkanie

W poniedziałkowy poranek odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prokuratorem Dariuszem Barskim i jego współpracownikami – poinformował minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. "Mamy do czynienia z poważnym kryzysem" – ocenił.

Duda spotka się z Barskim. Na tapecie "poważna sytuacja kryzysu w państwie" Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Duda spotka się z Barskim

Informację o spotkaniu Wojciech Kolarki przekazał w niedzielę na antenie Polsat News. – Jutro w godzinach porannych odbędzie się spotkanie z prokuratorem Barskim i jego współpracownikami, żeby omówić to, co się wydarzyło, czyli o próbie zamachu na niezależną prokuraturę. To jest bardzo poważna sytuacja kryzysu w państwie – powiedział minister w kancelarii prezydenta w programie "Śniadanie Rymanowskiego".

W rozmowie z dziennikarzem przypomniał także stanowisko Andrzeja Dudy, według którego działania szefa Ministerstwa Sprawiedliwości są bezprawne. – Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania prokuratora krajowego, jaki jest tryb powoływania, ten tryb został złamany – przyznał.

Barski w stanie spoczynku

W piątek, 12 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, w którym poinformowało o spotkaniu Adama Bodnara z Dariuszem Barskim.

"Prof. Bodnar w czasie spotkania z Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – napisano.

Dodano, że "od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Chwilę później podano informację, że obowiązki prokuratora krajowego przejmie Jacek Bilewicz.

Zastępcy Bodnara protestują

– Dzisiaj wspólnie z pozostałymi zastępcami Prokuratora Generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, Jacka Bilewicza i i inne działające z nimi osoby – przekazał w sobotnim oświadczeniu zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski.

Ostrowski przekazał, że zawiadomienie do prokuratury złożono w związku z "bezprawną próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i próbą zastąpienia go przez prokuratora Jacka Bilewicza".

– Działanie Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia prezydenta. To nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze, które wprost przewiduje pisemną zgodę prezydenta na odwołanie Prokuratora Krajowego – dodał.

Michał Ostrowski poinformował, że w piątkowy wieczór skonfrontował się z Adamem Bodnarem. – Wczoraj w godzinach wieczornych wspólnie z zastępcą Prokuratora Generalnego Robertem Hernandem zwróciliśmy uwagę Prokuratorowi Generalnemu Adamowi Bodnarowi, że łamie prawo. Osobiście wskazałem, że jest jeszcze możliwość wycofania się z bezprawnych działań – powiedział.

Według zastępcy PG, działanie Bodnara powołuje chaos w prokuraturze. Ostrowski uważa, że wpłynie to negatywnie na jej funkcjonowanie i walkę z przestępczością.

