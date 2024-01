Zdaniem Andrzeja Dudy skazani politycy PiS, którzy przebywają obecnie w więzieniach, czyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, nadal są posłami. Kilka dni temu w Monitorze Polskim opublikowano z kolei postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła byłego szefa MSWiA.

Andrzej Duda twierdzi, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nadal są posłami Fot. Zrzut ekranu / X / Kancelaria Prezydenta

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda rozmawiał w cztery oczy z Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu prezydent wydał oświadczenie do mediów.

Tematem głównym miała być sytuacja w Ukrainie i planowana przez premiera podróż do Kijowa, ale – jak przypuszczano już wcześniej – politycy rozmawiali też o innych sprawach, które dzieją się w Polsce. Chodzi o zmiany w Prokuraturze Krajowej i sprawę skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Duda twierdzi, że Wąsik i Kamiński nadal są posłami. Ma za nic prawo

– Zaapelowałem do premiera, aby minister sprawiedliwości spełnił jednak mój wniosek, że w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym panowie posłowie zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego. Mają mandaty jako posłowie i to nie jest decyzja czyjaś jednoosobowa, tylko to była decyzja społeczeństwa w wyborach i wola ludzi powinna zostać uszanowana – powiedział Andrzej Duda.

I dodał: – Jest spór prawny w tej kwestii, który się jeszcze nie zakończył. Trwają w tej sprawie postępowania w sądach, dlatego zwróciłem się do premiera z prośbą, by na czas trwania tych postępowań obaj panowie zostali zwolnieni i mogli spokojnie wrócić do domów. To jest przede wszystkim sprawa porządku społecznego.

Decyzja ws. mandatu Mariusza Kamińskiego w Monitorze Polskim

Andrzej Duda powiela tym samym narrację polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy usiłują przekonywać, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami. Tymczasem, jak już informowaliśmy w naTemat.pl, w ubiegłą środę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła byłego szefa MSWiA.

Wcześniej Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego także stwierdziła, że Mariusz Kamiński nie jest już posłem na Sejm. Ustne uzasadnienie decyzji ogłosił sędzia Bohdan Bieniek. – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy. Zatem jej wypowiedzi nie są aktami prawa – powiedział. – W sprawie Sąd Najwyższy nie weryfikuje prawidłowości prawomocnego wyroku skazującego. Wygaśnięcie mandatu posła następuje z mocy prawa, co marszałek Sejmu stwierdza jedynie w drodze deklaratoryjnego postanowienia – dodał. Sędzia Bohdan Bieniek podkreślił, że Sąd Najwyższy rozpoznał jak na razie jedynie sprawę Mariusza Kamińskiego.

