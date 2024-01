Środa, 17 stycznia to kolejny gorący dzień posiedzenia Sejmu X kadencji po świątecznej przerwie. Choć wydawać by się mogło, że wtorkowe wydarzenia przyniosły sporo emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, to dzisiejszy harmonogram zwiastuje, że sytuacja na Wiejskiej może być jeszcze bardziej napięta.





Kolejny gorący dzień w Sejmie. Posłowie podejmą kluczowe decyzje

Krzysztof Górski

