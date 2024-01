Nowy kłopot z Kamińskim i Wąsikiem. Wkrótce przesłuchanie ws. innej afery

We wtorek rozpoczęła się sejmowa debata nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Organ ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa m.in. przez rząd i służby specjalne. Jednymi ze świadków mogą być osadzeni byli szefowie CBA - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Prokuratorka Ewa Wrzosek zdradza, jak może wyglądać ich przesłuchanie.

Kamiński i Wąsik staną przed komisją śledczą ds. Pegasusa? Tak może wyglądać ich przesłuchanie Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Wydaje się, że przegłosowanie składu osobowego komisji śledczej ds. Pegasusa to zaledwie formalność. Głosowanie odbędzie się w czwartek (18.01) około godz. 13. Zadaniem organu- którego powołanie zapowiadano jeszcze przed dojściem do władzy Koalicji 15 Października- ma być zbadanie działań podejmowanych w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Poseł KO Marcin Bosacki stwierdził we wtorek w Sejmie, że aferę Pegasusa można porównać do afery Watergate w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Według polityka "sednem obu tych afer było to, że nielegalna inwigilacja opozycji miała służyć reelekcji rządzących".

Prok. Wrzosek o przesłuchaniu Kamińskiego i Wąsika ws. Pegasusa

Prace komisji prawdopodobnie ruszą już za tydzień. Wśród potencjalnych świadków mogą znaleźć się prawomocnie skazani politycy PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Osadzeni to byli szefowie CBA, których zeznania mogłyby rzucić nowe światło na istotną dla opinii publicznej sprawę. Choć prezydent Andrzej Duda rozpoczął procedurę ponownego ułaskawienia polityków, na razie Kamiński i Wąsik nadal przebywają w zakładach karnych.

Dziennikarz TVN24 Artur Molęda zapytał prokuratorkę Ewę Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, jak takie przesłuchanie mogłoby wyglądać. Przypomnijmy, że Wrzosek utrzymuje, że sama była ofiarą inwigilacji systemem Pegasus.

– Tutaj jest podwójna trudność. Jedna jest czysto fizyczna, czyli doprowadzenie skazanych. Te dwie osoby mają status skazanych, więc to nie jest tak, że one po prostu wyjdą sobie z więzienia i przyjadą tutaj. Muszą być stosowne zgody wydane przez sąd, musi być oficjalne wezwanie ze strony komisji – zaznaczyła Wrzosek. – Ale to można rozwiązać bądź poprzez doprowadzenie panów Kamińskiego i Wąsika do Sejmu na posiedzenie komisji, ewentualnie komisja, członkowie komisji, bądź jakaś wyznaczona osoba ze składu komisji może się udać w celu przesłuchania do zakładów karnych, gdzie przebywają – dodała.

Kamiński i Wąsik przed komisją śledczą mogą zeznawać na "okoliczności objęte tajemnicą"

Prokuratorka wspomniała, że jest również możliwość przesłuchania ich na odległość, "czyli za pośrednictwem łączy internetowych". Wrzosek podkreśliła, że Kamiński i Wąsik, którzy pełnili funkcje nadzoru nad służbami specjalnymi, mogą zeznawać na okoliczności objęte tajemnicą.

– Czy to będzie tajemnica o charakterze państwowym, czy służbowa, wówczas obrady komisji nie mogą być jawne – powiedziała Molędzie, zaznaczając, że "są stosowne procedury w kodeksie pozwalające na wyłączenie w tym zakresie jawności komisji".

– Jeśli tylko przesłuchanie Kamińskiego i Wąsika nie zostanie wykorzystane dla jakiejś hucpy politycznej [...] to przesłuchanie, gdzie każdy z nich pod rygorem odpowiedzialności prawnej, będzie musiał złożyć konkretne zeznania, na pewno pomoże wyjaśnić tę kwestię – przyznała prokuratorka.

