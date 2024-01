Niepokojący głos z Finlandii. Ważny polityk wskazał, gdzie może wybuchnąć III wojna światowa

Kandydat na prezydenta Finlandii Pekka Haavisto w niedawnym wywiadzie dla helsińskiej gazety "Iltalehti" wypowiedział się na temat tego, gdzie może rozpocząć się III wojna światowa i jakiego wyboru będzie wówczas musiała dokonać Finlandia.

Pekka Haavisto podzielił się swoją opinią o III wojnie światowej Fot. KENZO TRIBOUILLARD/AFP/East News

Wizja wojny Rosji z NATO

Przed kilkoma dniami niemiecki dziennik "Bild" dotarł do tajnego dokumentu Bundeswehry, który opisuje ewentualny przebieg konfliktu zbrojnego Rosji z NATO, co może oznaczać początek III wojny światowej. Materiały przewidują, że wraz z początkiem 2025 r. Rosja rozmieści na Białorusi dwie dywizje pancerne i dywizję strzelców zmotoryzowanych, liczące łącznie ponad 70 tys. żołnierzy.

Polska i inne kraje bałtyckie zwołają wówczas posiedzenie Rady NATO i ogłoszą, że są zagrożone atakiem ze strony Mokswy. W maju 2025 roku Sojusz przeniesie na wschodnią flankę blisko 300 tys. personelu wojskowego, w tym 30 tys. żołnierzy niemieckiej armii, szykując się na eskalację konfliktu.

Co ciekawe, "Bild" podaje, że omawiany scenariusz ma zostać wykorzystany podczas ćwiczeń NATO w rejonie Morza Bałtyckiego w 2024 roku.

"Rozważanie różnych scenariuszy, nawet skrajnie nieprawdopodobnych, jest częścią zwykłych działań wojskowych" – przekazało kierownictwo Bundeswehry w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o tajny dokument.

Wojna nie musi zacząć się w Europie

Inaczej sprawę widzi kandydat na prezydenta Finlandii, który w przedwyborczym wywiadzie dla helsińskiego tabloidu zasugerował, że konflikt może rozpocząć się poza Europą. W rozmowie z "Iltalehti" Pekka Haavisto opowiedział o swojej niedawnej wizycie w Japonii i ewentualnej próbie zajęcia Tajwanu przez Chiny.

"Japończycy powiedzieli, że Japonia będzie wówczas w stanie wojny. (...) Wtedy Chiny zaatakują amerykańską bazę na Okinawie" – powiedział polityk.

Efekt domina zmusi Finlandię do wybrania swojej strony w stosunkach supermocarskich między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

"Gdyby jeden członek NATO został zaatakowany w swojej bazie, doprowadziłoby to do sytuacji, w której państwa członkowskie NATO, m.in. Finlandia, musiałyby wybrać stronę. Byłoby to bardzo bliskie scenariuszowi wojny światowej. Często myślimy, że wojna światowa rozpocznie się w Europie. To może zacząć się gdziekolwiek" – stwierdził Haavisto.

Czytaj także: https://natemat.pl/536216,scenariusz-wojny-rosji-z-nato-wyciekl-czarny-scenariusz-bundeswehry