– Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu – przekazał na szczycie w Davos prezydent Andrzej Duda.

Zaskakujące doniesienia ws. Kamińskiego! "Musi być przymusowo dokarmiany"

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. W środę (17.01) podczas konferencji prasowej głowa państwa ujawniła nowe fakty ws. osadzonego Mariusza Kamińskiego.

Kamiński przymusowo dokarmiany

Prawomocnie skazany polityk PiS uważa się za więźnia politycznego, w związku z czym, 10 stycznia rozpoczął głodówkę. Po tygodniu Duda zdradził, że ze względu na zły stan zdrowia musi być przymusowo dokarmiany.

– Ja jeszcze raz apeluję do pana ministra Bodnara, do prokuratora generalnego, w którego rękach znajduje się aktualnie możliwość przerwania kary więzienia wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Może to zrobić w każdej chwili. Tak stanowi prawo – prezydent zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

"Bardzo zły stan zdrowia"

– Przypominam panu prokuratorowi, że jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich. Że przez lata był związany także jako wiceprezes także z helsińską fundacją praw człowieka. Że to jest sytuacja człowieka- człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj polskie sądy czynią, osadzając go w więzieniu – dodał Duda.

Prezydent oznajmił, że osadzony "podjął strajk głodowy i dzisiaj znajduje się faktycznie w bardzo złym stanie zdrowia". Następnie po raz trzeci zaapelował do Bodnara "aby się zastanowił nad sobą i nad tym, co robi".

– Odbyłem dziś kilka spotkań, m.in. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą; rozmawialiśmy również o kwestiach praworządności w Polsce – zaznaczył prezydent.

Według Dudy, choć rozmowa z Jourovą dotyczyła Ukrainy, zdominowały ją wątki praworządności w Polsce. Prezydent wyraził także zdziwienie "że Komisja Europejska nie reaguje na rażące naruszenia praworządności w Polsce". Podkreślił też, że rozmowy na temat sytuacji w Polsce zainicjowała wiceprzewodnicząca KE.

Duda rozmawiał z Jourovą o Kamińskim i Wąsiku

RMF fm doniosło, że kolejną kwestią omówioną przez Dudę i Jourovą była sprawa Kamińskiego i Wąsika. Zdaniem rozgłośni, odpowiedź polityczki mogła nie być w smak prezydentowi.

Głowa państwa usłyszała od niej, że Komisja Europejska nie zajmuje się indywidualnymi sprawami, a jedynie ocenia zmiany systemowe. Tak było również w przeszłości. Zadaniem Komisji jest ocena zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Przypomnijmy: pod koniec 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

Obóz Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje, że byli szefowie CBA nie powinni byli trafić do więzienia, ze względu na kontrowersyjny akt łaski prezydenta Dudy z 2015 r., którego udzielił im jeszcze przed prawomocnym skazaniem. Osadzeni forsują narrację, że są więźniami politycznymi, choć zaprzeczyły temu liczne autorytety prawne, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 11 stycznia prezydent oznajmił, że rozpoczął procedurę ich ponownego ułaskawienia.

